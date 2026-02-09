https://sputniknews.uz/20260209/tashqi-ishlar-vazir-russia-elchi-muzokara-55568924.html
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Россия элчиси билан музокаралар ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ТИВ раҳбари Бахтиёр Саидов Россия элчиси Алексей Ерхов билан учрашди. Суҳбатда ўтган йил натижалари, савдо ўсиши ва 2026 йил режалари муҳокама қилинди.
ўзбекистон тив
дипломатлар
ҳамкорлик
савдо
сиёсат
алексей ерхов
бахтиёр саидов
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатда Ўзбекистон–Россия муносабатларининг ўтган йилдаги натижалари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар муҳокама қилинди.Қайд этилишича, жорий йил кун тартиби икки ва кўп томонлама тадбирларга бой.Маълумот учун, Алексей Ерхов 2025 йил 5 сентябрда Россия президенти Владимир Путин фармони билан Ўзбекистондаги элчи этиб тайинланган. У бундан олдин 2017 йилдан Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаган.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Суҳбатда Ўзбекистон–Россия муносабатларининг ўтган йилдаги натижалари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар муҳокама қилинди.
Томонлар қатор соҳаларда ижобий динамика кузатилаётганини қайд этди. Жумладан, 2025 йилда ўзаро савдо айланмаси 11 фоизга ошган.
Қайд этилишича, жорий йил кун тартиби икки ва кўп томонлама тадбирларга бой.
Маълумот учун, Алексей Ерхов 2025 йил 5 сентябрда Россия президенти Владимир Путин фармони билан Ўзбекистондаги элчи этиб тайинланган. У бундан олдин 2017 йилдан Россиянинг Туркиядаги элчиси лавозимида ишлаган.