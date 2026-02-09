https://sputniknews.uz/20260209/israel-iran-zarba-berish-55558644.html
ОАВ: Исроил Эрон "қизил чизиқ"ни кесса, мустақил зарба бериши мумкин
Исроил расмийлари АҚШга Эрон баллистик ракета дастури "қизил чизиқ"дан ўтса, мустақил ҳаракат қилиниши мумкинлигини билдирди. Масала Нетаняху ва Трамп учрашуви арафасида кун тартибига чиқди.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Исроил расмийлари америкалик ҳамкасбларига Эроннинг баллистик ракета дастури Исроил мавжудлигига жиддий таҳдид солаётганини ва зарурат туғилса, мустақил ҳаракат қилишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳақда манбалар маълумотига таянган ҳолда "The Jerusalem Post" нашри хабар берди.Хавфсизлик манбаларига кўра, сўнгги ҳафталарда ўтган юқори даражадаги мулоқотлар давомида Исроил томони Эроннинг ракета салоҳияти ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини издан чиқаришга қаратилган ниятларини етказган.Ҳарбий амалдорлар дастурни заифлаштиришга доир оператив концепциялар, жумладан, асосий ишлаб чиқариш объектларига зарба беришни назарда тутувчи режаларни баён этган.Аввалроқ Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху канцелярияси унинг 11 февраль куни Вашингтонда Оқ уй раҳбари Дональд Трамп билан учрашуви режалаштирилганини маълум қилган эди.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
Исроил расмийлари америкалик ҳамкасбларига Эроннинг баллистик ракета дастури Исроил мавжудлигига жиддий таҳдид солаётганини ва зарурат туғилса, мустақил ҳаракат қилишга тайёр эканини билдирган. Бу ҳақда манбалар маълумотига таянган ҳолда "The Jerusalem Post" нашри хабар берди
"Биз америкаликларга шуни айтдикки, агар Эрон баллистик ракеталар бўйича белгилаган қизил чизиғимизни кесиб ўтса, биз ёлғиз зарба берамиз", — деди манба. Унинг қўшимча қилишича, ҳозирча Эрон бу чегарага етмаган.
Хавфсизлик манбаларига кўра, сўнгги ҳафталарда ўтган юқори даражадаги мулоқотлар давомида Исроил томони Эроннинг ракета салоҳияти ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини издан чиқаришга қаратилган ниятларини етказган.
Ҳарбий амалдорлар дастурни заифлаштиришга доир оператив концепциялар, жумладан, асосий ишлаб чиқариш объектларига зарба беришни назарда тутувчи режаларни баён этган.
Аввалроқ Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяху канцелярияси унинг 11 февраль куни Вашингтонда Оқ уй раҳбари Дональд Трамп билан учрашуви режалаштирилганини маълум қилган эди.