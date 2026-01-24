Эрон ҳар қандай ҳужумни уруш деб қабул қилади ва жиддий жавоб беради

ТОШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Ҳар қандай эҳтимолий тажовузга Теҳроннинг жавоби иложи борича қаттиқ бўлади, деди Эроннинг юқори лавозимли амалдори.Амалдорнинг таъкидлашича, Теҳрон ҳозирда Исроил билан 12 кунлик уруш давридагига қараганда анча яхши ҳолатда.Эслатиб ўтамиз, пайшанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп Америка авиаташувчилари "эҳтимол" Эрон томон ҳаракатланаётганини айтди. Илгари у мамлакатга аралашиш имконияти олиб ташланганми ёки йўқми деган саволга аниқ жавоб бермаган эди.Январ ойининг бошида Эронда бўлиб ўтган тартибсизликлардан сўнг Трамп муҳолифатчиларга ёрдамга келишини ва Эронга ҳужум қилишини эълон қилган эди. Бунга жавобан Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги базаларига ҳужум қилиш билан таҳдид қилганди.
"Бу сафар биз ҳар қандай ҳужумни — чекланган, чексиз, юқори аниқликдаги, кинетик, нима деб атасангиз ҳам — бизга қарши тўлақонли уруш сифатида кўриб чиқамиз ва энг қаттиққўл тарзда жавоб берамиз", деди у журналистларга исмини ошкор қилмаслик шарти билан.
Эслатиб ўтамиз, пайшанба куни АҚШ президенти Доналд Трамп Америка авиаташувчилари "эҳтимол" Эрон томон ҳаракатланаётганини айтди. Илгари у мамлакатга аралашиш имконияти олиб ташланганми ёки йўқми деган саволга аниқ жавоб бермаган эди.
Январ ойининг бошида Эронда бўлиб ўтган тартибсизликлардан сўнг Трамп муҳолифатчиларга ёрдамга келишини ва Эронга ҳужум қилишини эълон қилган эди. Бунга жавобан Эрон АҚШнинг Яқин Шарқдаги базаларига ҳужум қилиш билан таҳдид қилганди.
Эрондаги тартибсизликлар
2025 йил декабрь ойи охирида риалининг қадрсизланиши туфайли бошланган норозилик намойишларида, кейинчалик сиёсий тизимга қарши тартибсизликларга айланиб кетди.
8 январь куни Теҳрон ва бошқа шаҳарларда намойишчилар тез ёрдам машиналари ва шаҳар автобуслари, метро бекатлари, масжидлар, банклар ва дўконларни вайрон қилди. 100дан ортиқ полиция ходими қурбон бўлди.
Эрон раҳбарияти ушбу воқеаларнинг сиёсий томонга бурилишида Исроил ва АҚШни айблади.
Расмий манбааларга кўра, тартибсизликлар қурбонлари сони 500дан ошган, уларнинг аниқ сони тергов тугаганидан сўнг эълон қилинади.
Тартибсизликлар уюштиришда айбланиб уч минг киши қўлга олинган, уларнинг турар жойларидан қурол-аслаҳа топилган.