https://sputniknews.uz/20260208/unama-afgonistonpokiston-chegarasida-70-tinch-aholi-halok-boldi-55554988.html
UNAMA: Афғонистон—Покистон чегарасида 70 тинч аҳоли ҳалок бўлди
Sputnik Ўзбекистон
UNAMA баёнотига кўра, 2025 йил октябрь–декабрда Афғонистон—Покистон чегарасида 70 тинч аҳоли ҳалок бўлган, 477 нафари яраланган. БМТ мутаносиблик тамойилига риоя қилишга чақирди.
2026-02-08T16:53+0500
2026-02-08T16:53+0500
2026-02-08T16:53+0500
дунё янгиликлари
марказий осиё
ўқ отиш
отишма
чегара
бмт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55554820_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_53748278794d8c8522bb83418d7f9160.jpg
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. 2025 йил октябридан декабригача Афғонистон—Покистон чегарасидаги тўқнашувларда 70 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди, 477 нафари яраланди. Бу ҳақда БМТнинг Афғонистонга ёрдам миссияси (UNAMA) баёнотига таяниб РИА Новости хабар берди.UNAMA маълумотларига кўра, 2025 йил давомида Кобул тан олмайдиган Дюранд чизиғи бўйлаб тўқнашувларда жами 613 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлган ёки яраланган.Баёнотда ҳарбий операциялар вақтида мутаносиблик тамойилига риоя қилиш, турар-жой ҳудудларида ракета ва миномётлардан фойдаланишни тўхтатишга чақириқ ҳам ўрин олган.
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/08/55554820_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_bde3b564e35ebcb21f2e5827aa69e357.jpg
афғонистон, покистон, дюранд чизиғи, unama, бмт, тинч аҳоли, тўқнашув, чегара, инсон ҳуқуқлари, октябрь кескинлиги
Миссия маълумотига кўра, энг кўп қурбонлар кескин тўқнашувлар бўлган кунларда қайд этилган. БМТ ҳарбий ҳаракатларда тинч аҳолини ҳимоя қилиш чораларини кучайтиришга чақирмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
2025 йил октябридан декабригача Афғонистон—Покистон чегарасидаги тўқнашувларда 70 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди, 477 нафари яраланди. Бу ҳақда БМТнинг Афғонистонга ёрдам миссияси (UNAMA) баёнотига таяниб РИА Новости хабар берди
.
"2025 йилнинг сўнгги уч ойида Покистон ва Афғонистон кучлари ўртасидаги тўқнашувларда 70 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлди, яна 477 нафари яраланди. Қурбонларнинг асосий қисми 10–17 октябрь кунлари, кескинлик авжига чиққан даврда қайд этилган. Улар орасида аёллар ва болалар бор", — дейилади баёнотда.
UNAMA маълумотларига кўра, 2025 йил давомида Кобул тан олмайдиган Дюранд чизиғи бўйлаб тўқнашувларда жами 613 нафар тинч аҳоли ҳалок бўлган ёки яраланган.
"БМТ миссияси ўз хулосаларини Афғонистон ва Покистон расмийлари билан бўлишиб, инсон ҳуқуқларига риоя қилиш ҳамда тинч аҳолини ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш зарурлигини таъкидлади", — дейилади ҳужжатда.
Баёнотда ҳарбий операциялар вақтида мутаносиблик тамойилига риоя қилиш, турар-жой ҳудудларида ракета ва миномётлардан фойдаланишни тўхтатишга чақириқ ҳам ўрин олган.