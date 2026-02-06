https://sputniknews.uz/20260206/yanvar-inflyatsiya-55521473.html

Январда инфляция қанча бўлди?

Январда инфляция қанча бўлди?

Sputnik Ўзбекистон

Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га ошгани кузатилди. 06.02.2026, Sputnik Ўзбекистон

2026-02-06T18:37+0500

2026-02-06T18:37+0500

2026-02-06T18:37+0500

инфографика

инфляция

ўзбекистон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55521671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20dafa0ee8a44c26d460cfc74e48ddad.png

Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,4 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пулли хизматлар эса 0,8 % га қимматлашгани кузатилган.Маълум бўлишича, асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан инфляцияни пасайтирувчи омил сифатида помидор (-2,1 %) ва барча навдаги гуруч, гуруч оқшоғи (-1,8 %) нархларининг пасайиши муҳим ҳисса қўшди

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

инфографика, инфляция, ўзбекистон, инфографика