Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260206/yanvar-inflyatsiya-55521473.html
Январда инфляция қанча бўлди?
Январда инфляция қанча бўлди?
Sputnik Ўзбекистон
Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га ошгани кузатилди. 06.02.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-02-06T18:37+0500
2026-02-06T18:37+0500
инфографика
инфляция
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55521671_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20dafa0ee8a44c26d460cfc74e48ddad.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,4 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пулли хизматлар эса 0,8 % га қимматлашгани кузатилган.Маълум бўлишича, асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан инфляцияни пасайтирувчи омил сифатида помидор (-2,1 %) ва барча навдаги гуруч, гуруч оқшоғи (-1,8 %) нархларининг пасайиши муҳим ҳисса қўшди
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55521671_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0925dcec5c06e96ccbb99ce6635e58a5.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, инфляция, ўзбекистон, инфографика
инфографика, инфляция, ўзбекистон, инфографика

Январда инфляция қанча бўлди?

18:37 06.02.2026
Oбуна бўлиш
Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га ошгани кузатилди.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.
Январда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,8 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,4 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пулли хизматлар эса 0,8 % га қимматлашгани кузатилган.
Маълум бўлишича, асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан инфляцияни пасайтирувчи омил сифатида помидор (-2,1 %) ва барча навдаги гуруч, гуруч оқшоғи (-1,8 %) нархларининг пасайиши муҳим ҳисса қўшди
Январдаги инфляция - Sputnik Ўзбекистон
Январдаги инфляция - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0