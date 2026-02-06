https://sputniknews.uz/20260206/mirziyoev-pokiston-oliy-davlat-mukofoti-55522332.html
Мирзиёев Покистоннинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
2026-02-06T15:57+0500
2026-02-06T15:57+0500
2026-02-06T15:58+0500
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Исломободдаги “Айвони Садр” қароргоҳида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга “Нишони Покистон” орденини топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Президент Асиф Али Зардорий Покистоннинг олий мукофотини Мирзиёевга антанали равишда топширди.Ўзбекистон – Покистон стратегик шериклиги мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтарилиб боришига ишонч билдирилди.Таъкидлаш жоизки, мазкур юксак мукофот турли йилларда Буюк Британия қироличаси Елизавета II, АҚШ президенти Ричард Никсон, Жанубий Африка Республикаси президенти Нельсон Мандела, Таиланд қироли Пхумипон Адульядет, БАА президенти Шайх Зоид бин Султон Ол Наҳаён, Хитой Халқ Республикаси раиси Ху Цзиньтао, Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған, Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон ва бошқаларга берилган.
ўзбекистон президенти шавкат мирзиёев “нишони покистон” ордени маълумот
Мирзиёев Покистоннинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
15:57 06.02.2026 (янгиланди: 15:58 06.02.2026)
“Нишони Покистон” орденини Мирзиёевга покистонлик ҳамкасби топширди.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik.
Исломободдаги “Айвони Садр” қароргоҳида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевга “Нишони Покистон” орденини топшириш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Президент Асиф Али Зардорий Покистоннинг олий мукофотини Мирзиёевга антанали равишда топширди.
“Ушбу нуфузли мукофот кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги умумий саъй-ҳаракатларнинг муносиб эътирофи ҳамда Ўзбекистон халқига дўстона муносабат ва чуқур ҳурмат ифодаси экани қайд этилди”, - дейилган хабарда.
Ўзбекистон – Покистон стратегик шериклиги мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтарилиб боришига ишонч билдирилди.
Таъкидлаш жоизки, мазкур юксак мукофот турли йилларда Буюк Британия қироличаси Елизавета II, АҚШ президенти Ричард Никсон, Жанубий Африка Республикаси президенти Нельсон Мандела, Таиланд қироли Пхумипон Адульядет, БАА президенти Шайх Зоид бин Султон Ол Наҳаён, Хитой Халқ Республикаси раиси Ху Цзиньтао, Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған, Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон ва бошқаларга берилган.