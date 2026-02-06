Исломободда Тошкент кўчаси ва Бобур боғи бўлади

https://sputniknews.uz/20260206/islomobod-toshkent-bobur-55510569.html
Исломободдаги кўчалардан бирига Тошкент, у ерда янги ташкил этилган паркка эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи берилди. Маросим 5 февраль куни Покистон пойтахтида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Исломободдаги кўчалардан бирига Тошкент, у ерда янги ташкил этилган паркка эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи берилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Маросим 5 февраль куни Покистон пойтахтида президент Шавкат Мирзиёевнинг давлат ташрифи доирасида бўлиб ўтди.Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф ушбу қарор икки мамлакат ўртасидаги яқин тарихий ва маданий алоқаларни акс эттириши ва Ўзбекистон-Покистон кўп қиррали ҳамкорлигининг стратегик даражасини тасдиқлашини таъкидлади.У Тошкент кўчаси ва Бобур боғи томонларнинг халқлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро меҳр-оқибат ришталарини мустаҳкамлашга бўлган ўзаро садоқатининг яққол рамзига айланишини таъкидлади.
