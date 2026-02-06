Ўзбекистон
Исломободда Тошкент кўчаси ва Бобур боғи бўлади
Исломободда Тошкент кўчаси ва Бобур боғи бўлади
Исломободдаги кўчалардан бирига Тошкент, у ерда янги ташкил этилган паркка эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи берилди. Маросим 5 февраль куни Покистон пойтахтида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг давлат ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55510062_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4b3def648baea3a0a9a4641e910d1e55.jpg
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Исломободдаги кўчалардан бирига Тошкент, у ерда янги ташкил этилган паркка эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи берилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Маросим 5 февраль куни Покистон пойтахтида президент Шавкат Мирзиёевнинг давлат ташрифи доирасида бўлиб ўтди.Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф ушбу қарор икки мамлакат ўртасидаги яқин тарихий ва маданий алоқаларни акс эттириши ва Ўзбекистон-Покистон кўп қиррали ҳамкорлигининг стратегик даражасини тасдиқлашини таъкидлади.У Тошкент кўчаси ва Бобур боғи томонларнинг халқлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро меҳр-оқибат ришталарини мустаҳкамлашга бўлган ўзаро садоқатининг яққол рамзига айланишини таъкидлади.
Исломободда Тошкент кўчаси ва Бобур боғи бўлади

11:56 06.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия Ташкент, а также имени Захириддина Мухаммада Бабура новому парку. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Покистон пойтахтидаги кўчалардан бири Тошкент деб номланди, янги боққа эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Бобур номи берилди.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Исломободдаги кўчалардан бирига Тошкент, у ерда янги ташкил этилган паркка эса ҳарбий саркарда, шоир ва сиёсатчи Заҳириддин Муҳаммад Бобур номи берилди. Бу ҳақда Ўзбекистон президенти матбуот хизмати хабар берди.
Маросим 5 февраль куни Покистон пойтахтида президент Шавкат Мирзиёевнинг давлат ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия Ташкент, а также имени Захириддина Мухаммада Бабура новому парку. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2026
Церемония присвоения одной из улиц Исламабада названия "Ташкент", а также имени Захириддина Мухаммада Бабура новому парку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф ушбу қарор икки мамлакат ўртасидаги яқин тарихий ва маданий алоқаларни акс эттириши ва Ўзбекистон-Покистон кўп қиррали ҳамкорлигининг стратегик даражасини тасдиқлашини таъкидлади.
У Тошкент кўчаси ва Бобур боғи томонларнинг халқлар ўртасидаги дўстлик ва ўзаро меҳр-оқибат ришталарини мустаҳкамлашга бўлган ўзаро садоқатининг яққол рамзига айланишини таъкидлади.
