Ўзбекистонда исломий банк фаолияти жорий этилади
Сенат исломий банк фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган қонунни маъқуллади. Алоҳида лицензия, Исломий молия кенгаши ва солиқ тартиби жорий этилади, устамага ҚҚС қўлланмайди.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида қонунчиликка исломий банк фаолиятини жорий этишга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар маъқулланди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.Қонунга кўра, исломий банк фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи алоҳида лицензия тури жорий этилади. Ушбу лицензия асосида банклар:Бундан ташқари, Солиқ кодексига исломий молия операцияларини солиққа тортиш тартибини белгилайдиган алоҳида боб киритилади. Унга кўра:
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида қонунчиликка исломий банк фаолиятини жорий этишга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар маъқулланди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
Қонунга кўра, исломий банк фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи алоҳида лицензия тури жорий этилади. Ушбу лицензия асосида банклар:
тўлиқ исломий банк фаолиятини юритиши;
бир вақтнинг ўзида ҳам анъанавий, ҳам исломий банк хизматларини кўрсатиши мумкин.
Шунингдек, Марказий банк ҳамда исломий банк хизматлари кўрсатувчи банкларда Исломий молия кенгаши ташкил этиш ва унинг фаолиятига доир талаблар белгиланади.
Бундан ташқари, Солиқ кодексига исломий молия операцияларини солиққа тортиш тартибини белгилайдиган алоҳида боб киритилади. Унга кўра:
исломий молия фаолиятидан олинган даромадлар солиқ солиш мақсадида фоизли даромадларга тенглаштирилади;
банклар ва микромолия ташкилотлари томонидан мижозга реализация қилинадиган товарларга қўйиладиган устама ҚҚСдан озод этилади. (Изоҳ: исломий молияда банк кредит бермайди. У товарни ўзи сотиб олиб, мижозга устама билан қайта сотади. Устамага ҚҚС қўйилса, бир операцияда икки марта ҚҚС юзага келади.)
