Медведев: Мадуро ўғирланиши АҚШнинг Ғарбий яримшарни назорат қилиш режасининг бир қисми
Медведевнинг фикрича, Мадуронинг ўғирланиши АҚШнинг Ғарбий ярим шарда ўз таъсирини кучайтиришга қаратилган кенгроқ геосиёсий стратегиянинг бир қисми ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Николас Мадуронинг ўғирланиши ва АҚШнинг Венесуэлага бостириб киришини халқаро ҳуқуқга қарши қаратилган қадам, деб баҳодлади. Ушбу фикрлар РИА Новости сайтида нашр этилган унинг муаллифлик мақоласида билдирилган.
Мақоладаги асосий фикрлар:
Николас Мадуронинг ўғирланишини ягона ҳодиса сифатида эмас, балки АҚШнинг Ғарбий яримшар устидан назорат ўрнатиш бўйича кенгроқ стратегиясининг бир қисми сифатида қараш керак.
Вашингтоннинг мақсади шунчаки ҳақиқий назорат эмас, балки минтақадаги ҳукмронликни қонуний мустаҳкамлашдир.
Изоҳ сифатида Медведев эски технократик "Технат" концепциясини (XX асрнинг 30 йиллари) келтиради: Шимолий Америкада бутун Ғарбий яримшарда (Канада, Марказий Америка, Кариб денгизи, Жанубий Американинг шимоли, Гренландия) ресурс базасига эга бўлган автоном, технологик жиҳатдан бошқариладиган давлат ғояси.
АҚШнинг глобал ҳукмронлиги заифлашаётган бир пайтда, унинг элиталари буни XIX асрдаги мустамлакачилик сиёсати руҳида "ўз" ярим шарида таъсирини кенгайтириш орқали қоплашга интилмоқда.
бундай ҳаракатларнинг ҳуқуқий асоси йўқ: бу халқаро ҳуқуқ тамойиллари ва БМТ Низомини тўғридан-тўғри бузишдир.
АҚШнинг "наркотрафикка қарши кураш" ҳақидаги баёнотлари Венесуэлага қарши куч ишлатиш учун асос бўла олмайди.
Халқаро ҳуқуқ амалдаги давлат раҳбарига бошқа мамлакатларнинг жиноий юрисдикциясидан мутлақ иммунитет беришини алоҳида таъкидлайди.
Медведев халқаро судларнинг қарорлари ва тарихий прецедентлардан мисоллар келтиради, бу унинг фикрича, бундай ҳаракатларнинг ноқонунийлигини тасдиқлайди.
АҚШ амалда дунёга Иккинчи жаҳон урушидан олдин мавжуд бўлган, куч ҳуқуқи ҳуқуқдан устун бўлган халқаро муносабатлар моделига қайтишни таклиф қилмоқда.
Америка элиталари кўп қутбли дунё шаклланаётганини англаб, гўёки бир яримшарда "америка марказлашган ҳудуд" яратишга ҳаракат қилмоқда.
Ушбу мантиқда Венесуэла, ушбу ҳудуднинг ресурс базасининг элементи сифатида қаралади.
Бундай ғоялар АҚШнинг янги миллий хавфсизлик доктриналарида ҳам акс этган.
