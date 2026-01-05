https://sputniknews.uz/20260105/trampning-maqsadi-venesuela-yoki-narkotik-emas-maqsad-neft-siyosatchi-va-ekspertlar-fikri-54636868.html
Трампнинг мақсади Венесуэла ёки наркотик эмас, мақсад нефть — сиёсатчи ва экспертлар фикри
АҚШ Венесуэлада амалга оширган ҳаракатлар юзасидан Россия, Хитой, Европа давлатлари ва бошқа мамлакатлар, шунингдек иқтисодчи ва тарихчилар ўз муносабатини билдирди.
Россия
Россия АҚШ раҳбариятини Венесуэланинг қонуний сайланган президенти Николас Мадуро ва унинг турмуш ўртоғини зудлик билан озод қилишга қатъий чақирмоқда, дея маълум қилди Россия Ташқи ишлар вазирлиги.
"Венесуэлада нима содир бўлганини тушуниш калити... — Венесуэла нефти устидан назорат ўрнатиш..." — РФ сенатори Алексей Пушков.
"АҚШга гиёҳванд моддаларга қарши ҳақиқий кураш ёки барқарор Венесуэла эмас, балки ресурслар устидан назорат керак", — Россия Давлат Думаси депутати Амир Хамитов.
Осиё давлатлари
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан президент Мадуро ва унинг рафиқасини зудлик билан озод қилишни талаб қилди.
"... Венесуэладаги ҳаракатлар Каракаснинг Пекин билан ҳамкорлиги билан боғлиқ", — арманистонлик эксперт-америкалик Сурен Саркисян.
"…давлат терроризми ва венесуэлаликларнинг суверенитети ва халқ иродасига очиқдан-очиқ ҳужум мисоли", — Эрон Ташқи ишлар вазирлиги.
"Бугунги дунё қонун, инсонийлик ва чегаралар қуруқ ва алдамчи шиорлардан иборат бўлган чангалзорга айланди", — Афғонистон Бош вазири ўринбосари идораси раҳбари Абдулла Аззам.
"АҚШнинг Венесуэладаги ҳаракатлари Россия ва Хитойнинг Лотин Америкасидаги таъсири тобора сезиларли бўлиб бораётган Глобал Жанубнинг эркинлигига зарба бермоқда", — Индонезиялик сиёсатчи ва мамлакатнинг собиқ таълим вазири Анис Басведан
Малайзия ТИВ бошқа давлатларнинг ички ишларига чет эл аралашувининг барча шаклларига, шунингдек, куч билан таҳдид қилиш ёки қўллашга қарши чиқди.
Европа давлатлари
"АҚШнинг бу аралашувини ҳеч ким қўллаб-қувватламади", — Франция Ташқи ишлар вазири Жан-Ноэл Барро.
"Испания Венесуэлага халқаро ҳуқуқни бузадиган аралашувни қўллаб-қувватламайди", — Испания бош вазири Педро Санчес.
"…АҚШнинг Венесуэладаги операцияси халқаро ҳуқуққа тўғри келмайди. Мен Венесуэлада демократик бошқарувга тинч йўл билан ўтишга чақираман", — Норвегия ташқи ишлар вазири Эспен Барт Эйде.
"…халқаро ҳуқуқ-тартибот ва БМТ Низоми умуман амал қилмайди... Дунёда кучлиларнинг ҳуқуқи устунлик қилади: ким кучли бўлса, ўша босим ўтказади ва бу бугунги кунда дунёда мавжуд бўлган ягона замонавий сиёсат тамойилидир", — Сербия президенти Александр Вучич.
"Биз Венесуэланинг дўст халқига... ўзини ўнглаб олишини ва ўз мамлакатини қуришини тилаймиз. Бу жуда қийин бўлади, чунки келганлар ҳам, келаман деганлар ҳам унчалик халоскор эмас. Бизда 1999 йилда шундай "халоскорлар" бўлган…" — Александр Вучич.
"АҚШ операциясини ҳуқуқий баҳолаш мураккаб ва кўп вақт талаб қилади", — Германия канцлери Мерц.
"Қандай икки томонлама стандартлар! Мерц АҚШнинг суверен давлатга давлат террористик ҳужумини қоралашдан бош тортади...", — Германия "ССВ" партияси раҳбари Сара Вагенкнехт.
"АҚШнинг Венесуэладаги ҳаракатлари... ноқонуний тажовуз, аслида давлат терроризми", — Бельгия евродепутати Руди Кеннес.
Каракаснинг бомбардимон қилиниши, Мадуро ва унинг хотинининг қўлга олиниши... халқаро ҳуқуққа зиддир", — Нидерландияда сайловларда ғалаба қозонган партия етакчиси Роб Йеттен.
"Ироқдаги урушдан Венесуэлага бостириб киришгача - умумий ип: нефть ва хомашё. Ироқ АҚШ унинг нефть захиралари устидан назоратни қўлга киритиши учун оммавий қирғин қуроллари ҳақидаги ёлғон даъволар билан бомбардимон қилинди", — Нидерландия Социал партияси раҳбари Жимми Дейк.
Лотин Америкаси ва бошқа давлатлар
"Бугун Венесуэлага нисбатан қилинган ишлар минтақадаги исталган давлатга нисбатан қилиниши мумкин", — Венесуэла вице-президенти Делси Родригес.
"Бугун Лотин Америкаси ҳужумга учради ва келажакда Перу олтини, гази ва литийи ҳам АҚШга тегишли дейиши мумкин ...", — перулик конгрессмен Роберто Санчес.
"Бу ...Венесуэла ва унинг нефть захиралари, шунингдек, бутун қитъа устидан ҳарбий ва сиёсий назорат ўрнатишга аниқ уринишдир", — аргентиналик депутат Мириам Брегман.
Иқтисодчилар, тарихчилар ва бошқа экспертлар
"Вазият Россия бозорига таъсир қилмайди, Хитой эса Венесуэла ўрнига катта ҳажмдаги нефтини қимматроқ сотиб олиш заруриятига дуч келади", — Rodin.Capital асосчиси Алексей Родин.
"Олтиннинг жаҳон нархи бир троя унцияси учун 5000 доллар ва ундан юқори бўлиши мумкин", — мустақил саноат эксперти Леонид Хазанов.
"Венесуэлада кокаин умуман ишлаб чиқарилмайди... Менимча, бу шунчаки Мадуронинг лавозимидан четлатилишини оқлаш учун баҳона бўлиши мумкин", — Санкт-Петербург давлат университети профессори Виктор Хейфес.
"…Бу босқинчилик гиёҳванд моддалар билан боғлиқ эмас. Гап нефть, оралиқ сайловлар (АҚШда — таҳр.) ва Ғарбий яримшардаги янги тартиб ҳақида кетмоқда", — Уорик университетининг Лотин Америкаси тарихи профессори Бенжамин Смит.
Қуйида ушбу воқеа бўйича айрим сиёсатчи, иқтисодчи ҳамда бошқа экспертларнинг фикр ва баёнотлари келтирилади. Материал РИА Новости манбалари асосида тайёрланган
Россия АҚШ раҳбариятини Венесуэланинг қонуний сайланган президенти Николас Мадуро ва унинг турмуш ўртоғини зудлик билан озод қилишга қатъий чақирмоқда, дея маълум қилди Россия Ташқи ишлар вазирлиги.
"Венесуэлада нима содир бўлганини тушуниш калити... — Венесуэла нефти устидан назорат ўрнатиш..." — РФ сенатори Алексей Пушков.
"АҚШга гиёҳванд моддаларга қарши ҳақиқий кураш ёки барқарор Венесуэла эмас, балки ресурслар устидан назорат керак", — Россия Давлат Думаси депутати Амир Хамитов.
Хитой Ташқи ишлар вазирлиги АҚШдан президент Мадуро ва унинг рафиқасини зудлик билан озод қилишни талаб қилди.
"... Венесуэладаги ҳаракатлар Каракаснинг Пекин билан ҳамкорлиги билан боғлиқ", — арманистонлик эксперт-америкалик Сурен Саркисян.
"…давлат терроризми ва венесуэлаликларнинг суверенитети ва халқ иродасига очиқдан-очиқ ҳужум мисоли", — Эрон Ташқи ишлар вазирлиги.
"Бугунги дунё қонун, инсонийлик ва чегаралар қуруқ ва алдамчи шиорлардан иборат бўлган чангалзорга айланди", — Афғонистон Бош вазири ўринбосари идораси раҳбари Абдулла Аззам.
"АҚШнинг Венесуэладаги ҳаракатлари Россия ва Хитойнинг Лотин Америкасидаги таъсири тобора сезиларли бўлиб бораётган Глобал Жанубнинг эркинлигига зарба бермоқда", — Индонезиялик сиёсатчи ва мамлакатнинг собиқ таълим вазири Анис Басведан
Малайзия ТИВ бошқа давлатларнинг ички ишларига чет эл аралашувининг барча шаклларига, шунингдек, куч билан таҳдид қилиш ёки қўллашга қарши чиқди.
"АҚШнинг бу аралашувини ҳеч ким қўллаб-қувватламади", — Франция Ташқи ишлар вазири Жан-Ноэл Барро.
"Испания Венесуэлага халқаро ҳуқуқни бузадиган аралашувни қўллаб-қувватламайди", — Испания бош вазири Педро Санчес.
"…АҚШнинг Венесуэладаги операцияси халқаро ҳуқуққа тўғри келмайди. Мен Венесуэлада демократик бошқарувга тинч йўл билан ўтишга чақираман", — Норвегия ташқи ишлар вазири Эспен Барт Эйде.
"…халқаро ҳуқуқ-тартибот ва БМТ Низоми умуман амал қилмайди... Дунёда кучлиларнинг ҳуқуқи устунлик қилади: ким кучли бўлса, ўша босим ўтказади ва бу бугунги кунда дунёда мавжуд бўлган ягона замонавий сиёсат тамойилидир", — Сербия президенти Александр Вучич.
"Биз Венесуэланинг дўст халқига... ўзини ўнглаб олишини ва ўз мамлакатини қуришини тилаймиз. Бу жуда қийин бўлади, чунки келганлар ҳам, келаман деганлар ҳам унчалик халоскор эмас. Бизда 1999 йилда шундай “халоскорлар” бўлган…" — Александр Вучич.
"АҚШ операциясини ҳуқуқий баҳолаш мураккаб ва кўп вақт талаб қилади", — Германия канцлери Мерц.
"Қандай икки томонлама стандартлар! Мерц АҚШнинг суверен давлатга давлат террористик ҳужумини қоралашдан бош тортади...", — Германия “ССВ” партияси раҳбари Сара Вагенкнехт.
"АҚШнинг Венесуэладаги ҳаракатлари... ноқонуний тажовуз, аслида давлат терроризми", — Бельгия евродепутати Руди Кеннес.
Каракаснинг бомбардимон қилиниши, Мадуро ва унинг хотинининг қўлга олиниши... халқаро ҳуқуққа зиддир", — Нидерландияда сайловларда ғалаба қозонган партия етакчиси Роб Йеттен.
"Ироқдаги урушдан Венесуэлага бостириб киришгача - умумий ип: нефть ва хомашё. Ироқ АҚШ унинг нефть захиралари устидан назоратни қўлга киритиши учун оммавий қирғин қуроллари ҳақидаги ёлғон даъволар билан бомбардимон қилинди", — Нидерландия Социал партияси раҳбари Жимми Дейк.
Лотин Америкаси ва бошқа давлатлар
"Бугун Венесуэлага нисбатан қилинган ишлар минтақадаги исталган давлатга нисбатан қилиниши мумкин", — Венесуэла вице-президенти Делси Родригес.
"Бугун Лотин Америкаси ҳужумга учради ва келажакда Перу олтини, гази ва литийи ҳам АҚШга тегишли дейиши мумкин ...", — перулик конгрессмен Роберто Санчес.
"Бу ...Венесуэла ва унинг нефть захиралари, шунингдек, бутун қитъа устидан ҳарбий ва сиёсий назорат ўрнатишга аниқ уринишдир", — аргентиналик депутат Мириам Брегман.
Иқтисодчилар, тарихчилар ва бошқа экспертлар
"Вазият Россия бозорига таъсир қилмайди, Хитой эса Венесуэла ўрнига катта ҳажмдаги нефтини қимматроқ сотиб олиш заруриятига дуч келади", — Rodin.Capital асосчиси Алексей Родин.
"Олтиннинг жаҳон нархи бир троя унцияси учун 5000 доллар ва ундан юқори бўлиши мумкин", — мустақил саноат эксперти Леонид Хазанов.
"Венесуэлада кокаин умуман ишлаб чиқарилмайди... Менимча, бу шунчаки Мадуронинг лавозимидан четлатилишини оқлаш учун баҳона бўлиши мумкин", — Санкт-Петербург давлат университети профессори Виктор Хейфес.
"…Бу босқинчилик гиёҳванд моддалар билан боғлиқ эмас. Гап нефть, оралиқ сайловлар (АҚШда — таҳр.) ва Ғарбий яримшардаги янги тартиб ҳақида кетмоқда", — Уорик университетининг Лотин Америкаси тарихи профессори Бенжамин Смит.