Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Покистонга келди
Президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Исломободга келди. Дастур доирасида олий музокаралар, Стратегик ҳамкорлик кенгаши йиғилиши ва бизнес форуми ўтказилиши режалаштирилган.
2026-02-05T16:43+0500
2026-02-05T16:43+0500
2026-02-05T16:48+0500
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
покистон
сиёсат
шаҳбоз шариф
ўзбекистон
покистон
ўзбекистон, покистон, исломобод, шавкат мирзиёев, асиф али зардорий, шаҳбоз шариф, асим мунир, стратегик ҳамкорлик, бизнес форум, давлат ташрифи
16:43 05.02.2026 (янгиланди: 16:48 05.02.2026)
Исломободда олий даражадаги музокаралар, Стратегик ҳамкорлик кенгаши йиғилиши ҳамда Ўзбекистон–Покистон бизнес форуми бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 5 фев — Sputnik.
Ўзбекистон президент Шавкат Мирзиёев давлат ташрифи билан Исломободга келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
“Нурхон” аэропортида давлат раҳбарини Покистон президенти Асиф Али Зардорий, бош вазир Шаҳбоз Шариф ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Дастурга мувофиқ, бугун Мудофаа кучлари Олий Бош қўмондони – Қуролли кучларнинг қуруқликдаги қўшинлар қўмондони, фельдмаршал Асим Мунир, Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф билан музокаралар ва Олий даражадаги стратегик ҳамкорлик кенгашининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтади.
Эртага, 6 февраль куни, Покистон президенти Асиф Али Зардорий билан учрашув ва Ўзбекистон – Покистон бизнес форумида иштирок этиш режалаштирилган.