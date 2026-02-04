https://sputniknews.uz/20260204/yongin-talablar-buzilish-faoliyat-toxtatilish-55457907.html
Ёнғин хавфсизлиги: талабларни қўпол бузган тадбиркорлар фаолияти вақтинчалик тўхтатилмоқда
ФВВ текширувлари натижасида Денов ва Зангиотада ёнғин хавфсизлиги талабларини бузган объектлар фаолияти камчиликлар бартараф этилгунига қадар тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида ёнғин хавфсизлиги талабларини қўпол бузган бир қатор тадбиркорлик субъектлари фаолияти вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, фаолият ФВВ томонидан аниқланган камчиликлар бартараф этилгунига қадар чекланади.Хусусан, Сурхондарё вилояти Денов тумани "Боғинав" МФЙдаги савдо-кўнгилочар марказида жойлашган болалар ўйингоҳида қўпол қоидабузарликлар аниқланиб, фаолият тўхтатилди.Шунингдек, Тошкент вилояти Зангиота туманидаги "А.Яссавий" ва "Истиқлолнинг 5 йиллиги" МФЙларда жойлашган ишлаб чиқариш объектлари ва корхоналар фаолияти ҳам текширув натижаларига кўра вақтинча тўхтатилди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Тошкент ва Сурхондарё вилоятларида ёнғин хавфсизлиги талабларини қўпол бузган бир қатор тадбиркорлик субъектлари фаолияти вақтинча тўхтатилди. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) матбуот хизмати хабар берди
Қайд этилишича, фаолият ФВВ томонидан аниқланган камчиликлар бартараф этилгунига қадар чекланади.
Айни пайтда ишчи гуруҳлар ҳудудларда ёнғин хавфсизлиги қоидаларига риоя этилиши юзасидан текширувларни давом эттирмоқда.
Хусусан, Сурхондарё вилояти Денов тумани "Боғинав" МФЙдаги савдо-кўнгилочар марказида жойлашган болалар ўйингоҳида қўпол қоидабузарликлар аниқланиб, фаолият тўхтатилди.
Шунингдек, Тошкент вилояти Зангиота туманидаги "А.Яссавий" ва "Истиқлолнинг 5 йиллиги" МФЙларда жойлашган ишлаб чиқариш объектлари ва корхоналар фаолияти ҳам текширув натижаларига кўра вақтинча тўхтатилди.