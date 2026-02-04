Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260204/sputnik-energetika-masalalar-muhokama-55465017.html
“Sputnik”да энергетика долзарб масалалари муҳокама қилинмоқда -жонли эфир
“Sputnik”да энергетика долзарб масалалари муҳокама қилинмоқда -жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон видеокўпригида эксперт Борис Марцинкевич газ таъминоти, кичик модулли АЭСлар ва уран танқислиги ҳақида фикр билдирди.
2026-02-04T15:04+0500
2026-02-04T15:04+0500
матбуот маркази
ўзбекистон
россия
газ
арманистон
аэс
атом энергетикаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55463881_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b846475ef1696cf9ab264f2f20fd7077.jpg
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. “Энергетиканинг долзарб масалалари” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Москва — Ереван — Минск — Тошкент — Сухум видеокўприги бўлиб ўтмоқда.Москвадаги иштирокчи — “Геоэнергетика Инфо” таҳлилий журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.Мутахассис қуйидаги саволларга тўхталиб ўтмоқда:
ўзбекистон
арманистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55463881_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_adace11da18fee3485bfb3fe04db9693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik ўзбекистон, борис марцинкевич, москва, тошкент, газ, европа иттифоқи, аэс, кичик модулли реактор, уран, атом кластери
sputnik ўзбекистон, борис марцинкевич, москва, тошкент, газ, европа иттифоқи, аэс, кичик модулли реактор, уран, атом кластери

“Sputnik”да энергетика долзарб масалалари муҳокама қилинмоқда -жонли эфир

15:04 04.02.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Видеокўприк давомида газ етказиб бериш йўналишлари, Арманистон ва Абхазияда АЭС эҳтимоли, Ўзбекистонда атом кластери ва уран масаласи муҳокама қилинмоқда
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. “Энергетиканинг долзарб масалалари” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Москва — Ереван — Минск — Тошкент — Сухум видеокўприги бўлиб ўтмоқда.
Москвадаги иштирокчи — “Геоэнергетика Инфо” таҳлилий журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.
Мутахассис қуйидаги саволларга тўхталиб ўтмоқда:
Россиядан Европа Иттифоқига газ импортини тақиқлаш муносабати билан Россия газ етказиб беришни қандай қайта йўналтиради?
Россия Арманистонда кичик модулли реакторли АЭС қурадими?
Абхазияда атом станцияси қурилиши мумкинми?
Ўзбекистонда атом кластери пайдо бўладими?
Уран танқислиги мавжудми?
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0