“Sputnik”да энергетика долзарб масалалари муҳокама қилинмоқда -жонли эфир

https://sputniknews.uz/20260204/sputnik-energetika-masalalar-muhokama-55465017.html
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон видеокўпригида эксперт Борис Марцинкевич газ таъминоти, кичик модулли АЭСлар ва уран танқислиги ҳақида фикр билдирди.
ўзбекистон
россия
газ
арманистон
аэс
атом энергетикаси
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. “Энергетиканинг долзарб масалалари” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Москва — Ереван — Минск — Тошкент — Сухум видеокўприги бўлиб ўтмоқда.Москвадаги иштирокчи — “Геоэнергетика Инфо” таҳлилий журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.Мутахассис қуйидаги саволларга тўхталиб ўтмоқда:
ўзбекистон
арманистон
Эксклюзив
Видеокўприк давомида газ етказиб бериш йўналишлари, Арманистон ва Абхазияда АЭС эҳтимоли, Ўзбекистонда атом кластери ва уран масаласи муҳокама қилинмоқда
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
“Энергетиканинг долзарб масалалари” мавзусида Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Москва — Ереван — Минск — Тошкент — Сухум видеокўприги бўлиб ўтмоқда.
Москвадаги иштирокчи — “Геоэнергетика Инфо” таҳлилий журнали бош муҳаррири Борис Марцинкевич.
Мутахассис қуйидаги саволларга тўхталиб ўтмоқда:
Россиядан Европа Иттифоқига газ импортини тақиқлаш муносабати билан Россия газ етказиб беришни қандай қайта йўналтиради?
Россия Арманистонда кичик модулли реакторли АЭС қурадими?
Абхазияда атом станцияси қурилиши мумкинми?
Ўзбекистонда атом кластери пайдо бўладими?
Уран танқислиги мавжудми?