Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
9–16 май кунлари Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги "Ўзбекистон-2026" ўтказилади. Турнир швейцария тизимида уч йўналишда ташкил этилади.
2026-02-04T15:47+0500
2026-02-04T15:47+0500
2026-02-04T15:47+0500
мусобақа
ўзбекистон
спорт
шашка
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. 2026 йилги мусобақалар тақвимига мувофиқ, 9 майдан 16 майгача Тошкент шаҳрида шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги — "Ўзбекистон-2026" халқаро мусобақаси ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шашка федерацияси (IDF) матбуот хизмати хабар берди.Тадбир IDF ва Ўзбекистон шашка федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.Ҳар бир йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасида ғолиб ва совриндорлар аниқланади. Қўшимча равишда қуйидаги ёш тоифаларида ҳам ғолиблар белгиланади:
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
тошкент, ўзбекистон, idf, шашка-64, жаҳон кубоги, швейцария тизими, классик, тезкор, блиц, marhaba меҳмонхонаси
Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги ўтказилади
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
2026 йилги мусобақалар тақвимига мувофиқ, 9 майдан 16 майгача Тошкент шаҳрида шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги — "Ўзбекистон-2026" халқаро мусобақаси ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шашка федерацияси (IDF) матбуот хизмати хабар берди
.
Тадбир IDF ва Ўзбекистон шашка федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.
Мусобақалар шашка-64нинг халқаро (рус) версияси бўйича уч йўналишда — классик, тезкор ва яшин тезлигидаги ўйинлар шаклида ўтказилади. Барча йўналишларда 7–9 турдан иборат очиқ турнирлар швейцария тизими асосида ташкил этилади.
Ҳар бир йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасида ғолиб ва совриндорлар аниқланади. Қўшимча равишда қуйидаги ёш тоифаларида ҳам ғолиблар белгиланади:
23 ёшгача (2004–2006 й.т.)
20 ёшгача (2007–2009 й.т.)
17 ёшгача (2010–2012 й.т.)
14 ёшгача (2013–2015 й.т.)
11 ёшгача (2016 й.т. ва кичиклар)