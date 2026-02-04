Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260204/tashkent-shashka-jahon-kubok-55467249.html
Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги ўтказилади
Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
9–16 май кунлари Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги "Ўзбекистон-2026" ўтказилади. Турнир швейцария тизимида уч йўналишда ташкил этилади.
2026-02-04T15:47+0500
2026-02-04T15:47+0500
мусобақа
ўзбекистон
спорт
шашка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55466331_0:675:1511:1525_1920x0_80_0_0_cba6ad5322b37bee2d04ffbb2cd9f8e6.jpg
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. 2026 йилги мусобақалар тақвимига мувофиқ, 9 майдан 16 майгача Тошкент шаҳрида шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги — "Ўзбекистон-2026" халқаро мусобақаси ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шашка федерацияси (IDF) матбуот хизмати хабар берди.Тадбир IDF ва Ўзбекистон шашка федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.Ҳар бир йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасида ғолиб ва совриндорлар аниқланади. Қўшимча равишда қуйидаги ёш тоифаларида ҳам ғолиблар белгиланади:
https://sputniknews.uz/20251112/shashkachilar-jahon-chempionat-medal-53426789.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55466331_0:534:1511:1667_1920x0_80_0_0_0dc1e5af22dba429db273737ebc94f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, ўзбекистон, idf, шашка-64, жаҳон кубоги, швейцария тизими, классик, тезкор, блиц, marhaba меҳмонхонаси
тошкент, ўзбекистон, idf, шашка-64, жаҳон кубоги, швейцария тизими, классик, тезкор, блиц, marhaba меҳмонхонаси

Тошкентда шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги ўтказилади

15:47 04.02.2026
© Sputnik / Александр ДемьянчукРусские шашки
Русские шашки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Александр Демьянчук
Oбуна бўлиш
Тошкент май ойида шашка-64 бўйича йирик халқаро турнирга мезбонлик қилади, мусобақалар уч йўналишда швейцария тизими асосида ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. 2026 йилги мусобақалар тақвимига мувофиқ, 9 майдан 16 майгача Тошкент шаҳрида шашка-64 бўйича Жаҳон кубоги — "Ўзбекистон-2026" халқаро мусобақаси ўтказилади. Бу ҳақда Халқаро шашка федерацияси (IDF) матбуот хизмати хабар берди.
Тадбир IDF ва Ўзбекистон шашка федерацияси ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.

Мусобақалар шашка-64нинг халқаро (рус) версияси бўйича уч йўналишда — классик, тезкор ва яшин тезлигидаги ўйинлар шаклида ўтказилади. Барча йўналишларда 7–9 турдан иборат очиқ турнирлар швейцария тизими асосида ташкил этилади.

Ҳар бир йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасида ғолиб ва совриндорлар аниқланади. Қўшимча равишда қуйидаги ёш тоифаларида ҳам ғолиблар белгиланади:
23 ёшгача (2004–2006 й.т.)
20 ёшгача (2007–2009 й.т.)
17 ёшгача (2010–2012 й.т.)
14 ёшгача (2013–2015 й.т.)
11 ёшгача (2016 й.т. ва кичиклар)
Узбекистан завоевал 32 медали на чемпионате мира по шашкам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.11.2025
Ўзбекистон шашкачилари Жаҳон чемпионатида 32 та медал олди
12 Ноябр 2025, 17:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0