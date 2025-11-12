https://sputniknews.uz/20251112/shashkachilar-jahon-chempionat-medal-53426789.html
Ўзбекистон шашкачилари Жаҳон чемпионатида 32 та медал олди
Ўзбекистон шашкачилари Туркия давлатида ўтказилган Жаҳон чемпионатида 32 та медаль, жумладан 4 олтин медални қўлга киритишди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Туркияда ўтказилган 100 ва 64 катакли шашка тури бўйича барча ёш тоифалари ўртасида Жаҳон чемпионатида 32 медални қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Нигина Бозорова, Рамазон Худойназаров, Озодбек Ўрмоналиевлар "Халқаро гроссмейстер" унвони талабини бажардилар.
Ўзбекистон шашкачилари Туркия давлатида ўтказилган Жаҳон чемпионатида 32 та медаль, жумладан 4 олтин медални қўлга киритишди
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Туркияда ўтказилган 100 ва 64 катакли шашка тури бўйича барча ёш тоифалари ўртасида Жаҳон чемпионатида 32 медални қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
24 дан ортиқ давлатдан 300 дан ортиқ спортчи иштирок этган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон спорт делегацияси аъзолари умумий ҳисобда 4 та олтин, 14 та кумуш, 14 та бронза медални қўлга киритишди.
Шунингдек, Нигина Бозорова, Рамазон Худойназаров, Озодбек Ўрмоналиевлар "Халқаро гроссмейстер" унвони талабини бажардилар.