ЕОИИ мамлакатларида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилиши 4,9 фоизга ошди

Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
2025 йил январь–ноябрда ЕОИИда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши 4,9%га ошди. Кўпчилик аъзо давлатларда ўсиш қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,9 фоизга ошди. Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари билан Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати хабар берди.Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда ўсиш қайд этилди:Беларусда эса кўрсаткич ўтган йил даражасида сақланиб қолди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ошди, айрим давлатларда ўсиш 6 фоиздан кўпроқни ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,9 фоизга ошди.
Бу ҳақда Россия ТИВнинг МДҲ мамлакатлари билан Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати хабар берди.
Иттифоққа аъзо деярли барча давлатларда ўсиш қайд этилди:
Арманистонда — 6,1 фоиз;
Қозоғистонда — 6,1 фоиз;
Қирғизистонда — 2 фоиз;
Россияда — 5,4 фоиз.
Беларусда эса кўрсаткич ўтган йил даражасида сақланиб қолди.
