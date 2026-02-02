Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларга етди. ЕОИИ билан савдо 20,2 млрд доллар ёки 24,8 фоизни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 20,2 миллиард долларни ёки умумий ҳажмнинг 24,8 фоизини ташкил этди. Шундан 6,9 миллиард доллар — экспорт, 13,3 миллиард доллар — импорт.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Oбуна бўлиш
2025 йилда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларни ташкил этди. Шундан 20,2 млрд доллари ЕОИИ мамлакатлари ҳиссасига тўғри келади.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.
Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 20,2 миллиард долларни ёки умумий ҳажмнинг 24,8 фоизини ташкил этди. Шундан 6,9 миллиард доллар — экспорт, 13,3 миллиард доллар — импорт.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
