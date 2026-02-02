https://sputniknews.uz/20260202/uzbekistan-eaeu-savdo-aylanma-55435816.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдо айланмаси
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларга етди. ЕОИИ билан савдо 20,2 млрд доллар ёки 24,8 фоизни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 20,2 миллиард долларни ёки умумий ҳажмнинг 24,8 фоизини ташкил этди. Шундан 6,9 миллиард доллар — экспорт, 13,3 миллиард доллар — импорт.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
19:39 02.02.2026 (янгиланди: 20:03 02.02.2026)
2025 йилда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларни ташкил этди. Шундан 20,2 млрд доллари ЕОИИ мамлакатлари ҳиссасига тўғри келади.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.
Шу даврда ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 20,2 миллиард долларни ёки умумий ҳажмнинг 24,8 фоизини ташкил этди. Шундан 6,9 миллиард доллар — экспорт, 13,3 миллиард доллар — импорт.
