Қадимий Бақтрия артефактлари Буюк Британиядан Тошкентга олиб келинди
Қадимий Бақтрия артефактлари Буюк Британиядан Тошкентга олиб келинди
Буюк Британиядан келтирилган Қадимги Бақтрия артефактлари Ислом цивилизацияси марказида намойиш этилмоқда. Экспозиция олтин тақинчоқлар ва ноёб пичоқ қинини ўз ичига олади.
2026-02-04T13:03+0500
2026-02-04T13:03+0500
ислом цивилизацияси маркази
ўзбекистон
тарих
маданий бойликлар
археологик топилма
маданият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/04/55460593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0357786f05aced8945fa5a1db8aff5a4.jpg
ўзбекистон
Қадимий Бақтрия артефактлари Буюк Британиядан Тошкентга олиб келинди

13:03 04.02.2026
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Буюк Британиядан келтирилган ушбу ноёб артефактлар Қадимги Бақтрияда заргарлик санъати ва ҳунармандчилик юксак ривожланганини кўрсатади.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Буюк Британиядан Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази экспозицияси учун Қадимги Бақтрияга оид ноёб артефактлар келтирилди. Бу ташаббус президент Шавкат Мирзиёвга тегишли. Бу ҳақда марказ матбуот хизмати маълум қилди.
Улар Марказий Осиё ҳудудида исломдан минг йиллар аввал ҳам юксак маданий, бадиий ва маънавий муҳит шаклланганини намоён этади.
Қадимги Бақтрия цивилизацияси милоддан аввалги III–II минг йилликларга тааллуқли бўлиб, ҳозирги Афғонистон шимоли, Тожикистон жануби ва Ўзбекистон жанубини қамраб олган.
Археологияда бу ҳудуд “Бақтрия–Марғиёна археологик комплекси” ёки “Окс цивилизацияси” номи билан ҳам маълум. Амударё ва унинг ирмоқлари атрофида суғорма деҳқончилик, ўтроқ турмуш тарзи, қишлоқ ва шаҳарлар, ҳунармандчилик ва заргарлик анъаналари шаклланган.
Экспозицияда айнан шу даврнинг юксак маданиятини намоён этувчи артефактлар тақдим этилмоқда.
Олтин билагузуклар
Соф олтиндан ясалган билагузуклар ақиқ, феруза ва лочинтош каби ярим қимматбаҳо тошлар билан безатилган. Улар зеб-зийнат буюми билан бирга ижтимоий мақом, қудрат ва фаровонлик рамзи ҳисобланган.
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Маржон ва бўйин тақинчоқлари
Олтин найча шаклидаги мунчоқлар, лочинтош, ақиқ ва ферузанинг уйғунлиги Бақтрия заргарлик санъатининг юксак даражасини кўрсатади. Бу тақинчоқлар қадимда эстетик қиймат билан бирга маросимий ва руҳий аҳамиятга эга бўлган.
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
Артефакты Бактрии доставлены из Великобритании в Центр исламской цивилизации
© Центр исламской цивилизации в Узбекистане
Олтин пичоқ қини
Милоддан аввалги IV асрга оид ушбу ноёб экспонат Аҳамонийлар даври ва Искандар Македонский юришлари билан боғлиқ тарихий жараёнларни акс эттиради. Қин юзасидаги ҳайвонлар ва афсонавий образлар сак, суғд ва бақтрия санъати анъаналарининг уйғунлигини намоён қилади.
