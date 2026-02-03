https://sputniknews.uz/20260203/yhxb-eko-stiker-ariza-55444633.html
ЙҲХБ: эко-стикер олиш учун 55 мингтадан ортиқ ариза келиб тушди
my.gov.uz орқали 55 мингдан ортиқ эко-стикер учун ариза келиб тушди. 45 минг стикер тайёр, қолганлари ишлаб чиқарилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ўзбекистонда my.gov.uz портали орқали эко-стикер олиш учун 55 мингтадан ортиқ ариза келиб тушган, 45 мингтадан зиёд стикер эса тарқатишга тайёрланган. Бу ҳақда ИИВ ЙҲХБ матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, қолган мурожаатлар бўйича эко-стикерларни тайёрлаш режали тартибда давом этмоқда.Бу жараён ишчи гуруҳ томонидан текширув ва таҳлиллар билан давом эттирилмоқда.Текширувлар давомида Тошкент шаҳрида ишлаб чиқарилганига 40 йилдан ошган 52 мингдан ортиқ автотранспорт воситаси ҳаракатланиб юргани аниқланди. Уларнинг 10 мингдан зиёди тезкор тартибда техник кўрикдан ўтказилиб, тегишли эко-стикерлар билан таъминланган.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда my.gov.uz портали орқали эко-стикер олиш учун 55 мингтадан ортиқ ариза келиб тушган, 45 мингтадан зиёд стикер эса тарқатишга тайёрланган. Бу ҳақда ИИВ ЙҲХБ матбуот хизмати хабар берди
Маълум қилинишича, қолган мурожаатлар бўйича эко-стикерларни тайёрлаш режали тартибда давом этмоқда.
Вазирлар Маҳкамасининг 750-сонли қарори ижроси доирасида экологик меъёрларга жавоб бермайдиган автотранспорт воситаларидан фойдаланишни босқичма-босқич чеклаш ҳамда уларнинг атмосфера ҳавосига салбий таъсирини камайтириш бўйича ўрганиш ишлари олиб борилмоқда.
Бу жараён ишчи гуруҳ томонидан текширув ва таҳлиллар билан давом эттирилмоқда.
Текширувлар давомида Тошкент шаҳрида ишлаб чиқарилганига 40 йилдан ошган 52 мингдан ортиқ автотранспорт воситаси ҳаракатланиб юргани аниқланди. Уларнинг 10 мингдан зиёди тезкор тартибда техник кўрикдан ўтказилиб, тегишли эко-стикерлар билан таъминланган.