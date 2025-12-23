https://sputniknews.uz/20251223/eko-stiker-jarimalar-izoh-54401515.html
Эко-стикер бўйича қачондан жарималар жорий қилиниши маълум бўлди
Эко-стикер бўйича қачондан жарималар жорий қилиниши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси эко-стикер тизими доирасида жарималарнинг 2028 йилдан жорий этилиши, 2026 йил эса тайёргарлик ва хабардорлик даври бўлишини маълум қилди.
2025-12-23T11:33+0500
2025-12-23T11:33+0500
2025-12-23T11:33+0500
автомобил
ҳайдовчилар
экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_210b21457f682089d3c7dfe48f6a3dcd.jpg
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. “Экологик транспорт” тизими доирасида жарималар 2028 йилдан жорий этилади, 2026 йил эса тизимни йўлга қўйиш ва ҳайдовчиларни хабардор қилиш даври бўлади. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.Қайд этилишича, тизим автомобиллар ва юк машиналаридан чиқадиган заҳарли газлар таъсирини камайтириш, ҳаво сифатини яхшилаш ва иқлим ўзгаришига салбий таъсирни пасайтиришга қаратилган.Бундан ташқари, ягона электрон тизим ва камералар орқали ҳайдовчиларга қайси ҳудудларга кириш мумкин ёки мумкин эмаслиги ҳақида олдиндан огоҳлантириш берилади. Шу тариқа, ҳар бир ҳайдовчи белгиланган муддатда автомобилининг техник ҳолатини яхшилаш имкониятига эга бўлади.
https://sputniknews.uz/20251219/eko-stikerlar-izoh-avtomobil-54304963.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c1eb9b4547afb6bbfcf28699b21df8e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, эко-стикер, экологик транспорт, жарималар, экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси, ҳаво сифати, автомобиллар, экологик маданият, диагностика марказлари, 2026 йил, 2028 йил
ўзбекистон, эко-стикер, экологик транспорт, жарималар, экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси, ҳаво сифати, автомобиллар, экологик маданият, диагностика марказлари, 2026 йил, 2028 йил
Эко-стикер бўйича қачондан жарималар жорий қилиниши маълум бўлди
Қайд этилишича, асосий мақсад жазолаш эмас, балки “экологик транспорт” тушунчасини аҳоли орасида кенг тарғиб қилишдан иборат.
ТОШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
“Экологик транспорт” тизими доирасида жарималар 2028 йилдан жорий этилади, 2026 йил эса тизимни йўлга қўйиш ва ҳайдовчиларни хабардор қилиш даври бўлади. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
.
Қайд этилишича, тизим автомобиллар ва юк машиналаридан чиқадиган заҳарли газлар таъсирини камайтириш, ҳаво сифатини яхшилаш ва иқлим ўзгаришига салбий таъсирни пасайтиришга қаратилган.
Шунингдек, ҳайдовчилар учун бир қатор қулайликлар назарда тутилган. Жумладан, техник созлаш орқали стикер рангини яхшилаш, республиканинг барча ҳудудларида фаолият юритаётган диагностика марказларида автомобилни текширувдан ўтказиш мумкин.
Бундан ташқари, ягона электрон тизим ва камералар орқали ҳайдовчиларга қайси ҳудудларга кириш мумкин ёки мумкин эмаслиги ҳақида олдиндан огоҳлантириш берилади. Шу тариқа, ҳар бир ҳайдовчи белгиланган муддатда автомобилининг техник ҳолатини яхшилаш имкониятига эга бўлади.