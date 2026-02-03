ММФИ Тошкент филиали талабаси Россия ядро таълими амбассадори бўлди

https://sputniknews.uz/20260203/tashkent-talaba-russiya-yadro-talim-ambassador-55451247.html
МИФИ Тошкент филиали талабаси Ҳайитбек Ўрмонов Москвада ўтган тренингда иштирок этиб, Россия ядро таълими элчиси сифатида танланди.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ҳайитбек Ўрмонов “Россия ядровий таълим элчилари” лойиҳаси доирасида ўтказилган тренингда иштирок этиб, ядро таълими элчиси (амбасcадори) сифатида танланди. Бу ҳақда "Москва муҳандислик-физика институти" миллий тадқиқот ядро университети ("ММФИ" МТЯУ) Тошкент филиали матбуот хизмати хабар берди.Ўрмонов "ММФИ" МТЯУ Тошкент филиали талабаси.Лойиҳа ҳар йили "Росатом" Техника академияси томонидан амалга оширилади. Тренинг Москва шаҳрида ўтказилиб, "Росатом"нинг таянч олий ўқув юртларида таҳсил олаётган хорижий талабаларни бирлаштирди.Уч кун давомида иштирокчилар мослашувчан кўникмалар ва етакчилик қобилиятларини ривожлантиришди. Улар ўз-ўзини самарали тақдим этиш, мақсадлари ҳақида ишонч билан сўзлаш, ҳикоя қилиш орқали таъсирчан нутқ қуриш усулларини ўзлаштирдилар. Шунингдек, тезкор далиллаш ва мантиқий, тизимли нутқ тузишга алоҳида эътибор қаратилди.Тренинг интерактив тарзда ўтди: амалий топшириқлар, жамоавий ўйинлар, муҳокамалар ва чиқишлар иштирокчиларнинг шахсий салоҳиятини очиб беришга қаратилди. Лойиҳа тантанали тақдирлаш маросими билан якунланди.
ўзбекистон
