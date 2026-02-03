https://sputniknews.uz/20260203/oila-kambagal-toifa-ajratish-tartib-55440951.html
Оилаларни камбағал ва давлат таъминотидаги тоифаларга ажратиш тартиби белгиланди
Оилаларни камбағал ва давлат таъминотидаги тоифаларга ажратиш тартиби белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат оилаларни Ижтимоий реестрга киритиш ва тоифаларга ажратиш тартибини тасдиқлади. Ариза бериш ва даромадни ҳисоблаш механизми белгиланди.
2026-02-03T11:14+0500
2026-02-03T11:14+0500
2026-02-03T11:44+0500
ўзбекистон
жамият
маҳалла
оила
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/02/34532749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c764149797b8980998599abbb7d97041.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ўзбекистонда оилаларни Ижтимоий реестрга киритиш, тоифаларга ажратиш ва Реестрдан чиқариш тартибини белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, оила Реестрга киритилиши учун ариза давлат хизматлари маркази, ваколатли орган ёки ижтимоий ходим орқали берилади. Шунингдек, “ЯМИҲ” АТ, ЯИДХП ёки “Ижтимоий карта” мобил иловаси орқали мустақил мурожаат қилиш мумкин. Ариза ойига бир марта топширилади.Дастлаб оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати дастлабки баҳолашдан ўтказилади. Рад этиш учун асослар аниқланмаса, ариза ижтимоий ходимга саволнома тўлдириш учун юборилади. Тасдиқланган саволнома автоматик тарзда “маҳалла еттилиги”га йўналтирилади.“Маҳалла еттилиги” хулосаси тасдиқлангандан сўнг, “ЯМИҲ” АТ 3 иш куни ичида оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини якуний баҳолайди.Оилалар Реестрга қуйидаги тоифаларда киритилади:Реестрга киритилгандан сўнг, “давлат таъминотидаги оила” ҳар 12 ойда, “камбағал оила” эса ҳар 6 ойда саволномани қайта тўлдиради.
https://sputniknews.uz/20251228/ijtimoiy-reestr-nafaqa-yordamlar-tartib-54506642.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/02/34532749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3212c0cd01b223235e757ef278c09999.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ижтимоий реестр, ямиҳ, яидхп, ижтимоий карта, маҳалла еттилиги, камбағал оила, давлат таъминотидаги оила, даромад ҳисоблаш
ўзбекистон, ижтимоий реестр, ямиҳ, яидхп, ижтимоий карта, маҳалла еттилиги, камбағал оила, давлат таъминотидаги оила, даромад ҳисоблаш
Оилаларни камбағал ва давлат таъминотидаги тоифаларга ажратиш тартиби белгиланди
11:14 03.02.2026 (янгиланди: 11:44 03.02.2026)
Эндиликда оилалар даромади текширилиб, улар камбағал ёки давлат таъминотидаги тоифага киритилади.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Ўзбекистонда оилаларни Ижтимоий реестрга киритиш, тоифаларга ажратиш ва Реестрдан чиқариш тартибини белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди
.
Низомга кўра, оила Реестрга киритилиши учун ариза давлат хизматлари маркази, ваколатли орган ёки ижтимоий ходим орқали берилади. Шунингдек, “ЯМИҲ” АТ, ЯИДХП ёки “Ижтимоий карта” мобил иловаси орқали мустақил мурожаат қилиш мумкин. Ариза ойига бир марта топширилади.
Дастлаб оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати дастлабки баҳолашдан ўтказилади. Рад этиш учун асослар аниқланмаса, ариза ижтимоий ходимга саволнома тўлдириш учун юборилади. Тасдиқланган саволнома автоматик тарзда “маҳалла еттилиги”га йўналтирилади.
“Маҳалла еттилиги” хулосаси тасдиқлангандан сўнг, “ЯМИҲ” АТ 3 иш куни ичида оиланинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини якуний баҳолайди.
Оиланинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ўртача ойлик даромад сўнгги 3 ойдаги жами даромадни учга, сўнг оила аъзолари сонига бўлиш орқали аниқланади.
Оилалар Реестрга қуйидаги тоифаларда киритилади:
давлат таъминотидаги оила
камбағаллик чегарасидаги оила
Реестрга киритилгандан сўнг, “давлат таъминотидаги оила” ҳар 12 ойда, “камбағал оила” эса ҳар 6 ойда саволномани қайта тўлдиради.