https://sputniknews.uz/20260203/internet-sokinish-targib-mamuriy-javobgarlik-55445876.html
Интернетда ҳақорат ва безорилик учун жарима ва қамоқ жазоси жорий этилиши мумкин
Интернетда ҳақорат ва безорилик учун жарима ва қамоқ жазоси жорий этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатасида интернетда сўкиниш, ҳуқуқбузарликни тарғиб қилиш ва гаров мулкига ноқонуний тасарруф учун маъмурий жавобгарлик жорий этиш лойиҳаси маъқулланди.
2026-02-03T14:53+0500
2026-02-03T14:53+0500
2026-02-03T14:53+0500
ўзбекистон
жамият
янги қонун
безорилик
олий мажлис қонунчилик палатаси
қонунчилик
қоидабузарлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46812159_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_347b60c837a7a38d98ed10cc3a4047b5.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида айрим қилмишлар учун маъмурий жавобгарликни жорий этишга қаратилган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда маъқулланди.Қонун лойиҳасида қуйидагилар учун маъмурий жавобгарлик белгилаш таклиф этилмоқда:Лойиҳа мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни аниқ белгилашни назарда тутади."Интернет безорилиги учун жавобгарлик бўлади. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддасига 1-қўшимча билан, ижтимоий тармоқларда ҳақорат қилиш, камситиш, жамоат ва фуқаролар осойишталигини бузадиган ёки шунга ўхшаш ҳаракатлар учун 5 миллион сўмгача жарима ёки 10 сутка қамоқ белгиланмоқда", — дея маълум қилди депутат ва "Миллий тикланиш" партияси етакчиси Алишер Қодиров.
https://sputniknews.uz/20260121/ai-shaxs-malumotlar-ishlov-jarima-55116080.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1a/46812159_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b34634aa4712ccc8eaf6521b0358de1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, қонунчилик палатаси, маъмурий жавобгарлик, интернет, сўкиниш, тарғиб, оав, гаров мулки, жамоат тартиби
ўзбекистон, қонунчилик палатаси, маъмурий жавобгарлик, интернет, сўкиниш, тарғиб, оав, гаров мулки, жамоат тартиби
Интернетда ҳақорат ва безорилик учун жарима ва қамоқ жазоси жорий этилиши мумкин
Қонун лойиҳасида интернетда сўкиниш, қуролли тўқнашувларда қатнашишни тарғиб қилиш ҳамда гаров мулкига ноқонуний тасарруф учун маъмурий жавобгарлик белгилаш таклиф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Олий Мажлиси Қонунчилик палатасида айрим қилмишлар учун маъмурий жавобгарликни жорий этишга қаратилган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда маъқулланди
.
Қонун лойиҳасида қуйидагилар учун маъмурий жавобгарлик белгилаш таклиф этилмоқда:
телекоммуникация тармоқлари ва интернетда уятли сўзлар билан сўкиниш, ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ва жамоат тартибини бузиш;
гаровга қўйилган мулкни ишониб топширилган шахс томонидан қонунга хилоф тасарруф этиш (оз ёки кўп бўлмаган миқдорда);
ўзга давлат ҳудудида ёки унинг тарафини олиб қуролли тўқнашувлар ва ҳарбий ҳаракатларда қатнашишни тарғиб қилувчи материалларни тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш;
шахс томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликни тарғиб қилувчи материалларни ОАВ ва интернетда тарқатиш.
Лойиҳа мазкур ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни аниқ белгилашни назарда тутади.
"Интернет безорилиги учун жавобгарлик бўлади. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддасига 1-қўшимча билан, ижтимоий тармоқларда ҳақорат қилиш, камситиш, жамоат ва фуқаролар осойишталигини бузадиган ёки шунга ўхшаш ҳаракатлар учун 5 миллион сўмгача жарима ёки 10 сутка қамоқ белгиланмоқда", — дея маълум қилди
депутат ва "Миллий тикланиш" партияси етакчиси Алишер Қодиров.