https://sputniknews.uz/20260121/ai-shaxs-malumotlar-ishlov-jarima-55116080.html
СИ билан шахсий маълумотга ноқонуний ишлов берганлик учун 41 млн сўмгача жарима қўлланади
СИ билан шахсий маълумотга ноқонуний ишлов берганлик учун 41 млн сўмгача жарима қўлланади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда сунъий интеллект орқали шахсий маълумотларга ноқонуний ишлов бериш учун жавобгарлик белгиланди. Қонунга мувофиқ, БҲМнинг 50–100 бараваригача жарима қўлланилиши мумкин.
2026-01-21T16:12+0500
2026-01-21T16:12+0500
2026-01-21T16:23+0500
сунъий интеллект
жамият
жавобгарлик
ўзбекистон
жарима
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49119639_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_b924d36c60ed0c7d38b739b130512b73.jpg
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Ўзбекистонда сунъий интеллект (СИ) ёрдамида шахсга доир маълумотларга ноқонуний ишлов берганлик учун жавобгарлик белгиланди. Айрим қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Қонун билан "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунга қуйидагиларга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди:Қонунга мувофиқ, сунъий интеллект — инсоннинг билим ва кўникмаларига тақлид қилиш, мустақил ўрганиш, ечимларни излаш ҳамда аниқ вазифаларни бажаришда инсон ақлий фаолияти натижалари билан таққосланадиган натижаларни олиш имконини берувчи технологик ечимлар мажмуи ҳисобланади.Шунингдек, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда шахсга доир маълумотларга қонунга хилоф равишда ишлов бериш, шу жумладан, уларни оммавий ахборот воситалари, телекоммуникация тармоқлари ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатиш:Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
https://sputniknews.uz/20251102/si-53167602.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/1e/49119639_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f0bce12d98d0649f60282b506cb214b6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сунъий интеллект, шахсга доир маълумотлар, жавобгарлик, ноқонуний ишлов, ахборотлаштириш тўғрисидаги қонун, бҳм, жарима, интернет, оав, телекоммуникация тармоқлари, ўзбекистон қонунчилиги
сунъий интеллект, шахсга доир маълумотлар, жавобгарлик, ноқонуний ишлов, ахборотлаштириш тўғрисидаги қонун, бҳм, жарима, интернет, оав, телекоммуникация тармоқлари, ўзбекистон қонунчилиги
СИ билан шахсий маълумотга ноқонуний ишлов берганлик учун 41 млн сўмгача жарима қўлланади
16:12 21.01.2026 (янгиланди: 16:23 21.01.2026)
Шахсга доир маълумотларга қонунга хилоф ишлов бериш учун маъмурий жавобгарлик жорий этилди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
Ўзбекистонда сунъий интеллект (СИ) ёрдамида шахсга доир маълумотларга ноқонуний ишлов берганлик учун жавобгарлик белгиланди. Айрим қонун ҳужжатларига тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди
.
Қонун билан "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунга қуйидагиларга қаратилган қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди:
сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишнинг умумий асосларини белгилаш;
ушбу соҳада ваколатли давлат органининг ваколатларини аниқлаштириш.
Қонунга мувофиқ, сунъий интеллект — инсоннинг билим ва кўникмаларига тақлид қилиш, мустақил ўрганиш, ечимларни излаш ҳамда аниқ вазифаларни бажаришда инсон ақлий фаолияти натижалари билан таққосланадиган натижаларни олиш имконини берувчи технологик ечимлар мажмуи ҳисобланади.
Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларига алоқадор, юридик аҳамиятга эга қарорларни қабул қилишда фақат сунъий интеллект асосида ишлайдиган ахборот тизимлари хулосаларига таянишга йўл қўйилмайди.
Шунингдек, сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда шахсга доир маълумотларга қонунга хилоф равишда ишлов бериш, шу жумладан, уларни оммавий ахборот воситалари, телекоммуникация тармоқлари ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатиш:
ҳуқуқбузарликни содир этиш воситаларини мусодара қилган ҳолда, базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 бараваридан 100 бараваригача (41 миллион 200 минг сўмгача) жарима солишга сабаб бўлиши белгиланди.
Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.