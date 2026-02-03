https://sputniknews.uz/20260203/ijtimoiy-reestr-bolalar-nafaqa-yordam-tayinlash-55441707.html
Ижтимоий реестрдагиларга болалар нафақаси ва моддий ёрдам тайинлаш тартиби белгиланди
Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга болалар нафақаси ва моддий ёрдам қандай тайинланиши аниқ белгилаб қўйилди.
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ўзбекистонда Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга болалар нафақаси ва моддий ёрдамни тайинлаш ва тўлаш тартиби белгиланди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Низомга кўра, болалар нафақаси ёки моддий ёрдам тайинлаш учун ариза давлат хизматлари маркази, ижтимоий ходим ёки “ЯМИҲ”, ЯИДХП ва “Ижтимоий карта” иловаси орқали берилади. Ҳар бир оила ойига бир марта мурожаат қилиши мумкин.Ойнинг 16-санасигача берилган аризалар шу ойда, 16-санадан кейин берилганлари эса кейинги ойда кўриб чиқилади.Тўловлар оиланинг тоифасига қараб амал қилади:Агар оила “давлат таъминотидаги” ёки “камбағал” тоифасидан “камбағаллик чегарасидаги оила” тоифасига ўтказилса, қўшимча аризасиз болалар нафақаси ёки моддий ёрдам қуйидаги миқдорда тайинланади:— ҳар бир аъзога тўғри келадиган ўртача ойлик даромад минимал истеъмол харажатларининг 1 бараваридан 1,25 бараваригача бўлса — қонунчиликда белгиланган миқдорнинг 75 фоизи;— 1,25 бараваридан 1,5 бараваригача бўлса — қонунчиликда белгиланган миқдорнинг 50 фоизи.Эслатиб ўтамиз, ҳозирги кунда минимал истеъмол харажатлари 669 минг сўмни ташкил этади.
