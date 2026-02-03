https://sputniknews.uz/20260203/almaty-ikkinchi-aes-qurilish-55449507.html
Олмаотада иккинчи АЭС қурилади — қарор имзоланди
Қозоғистонда иккинчи АЭС қурилиши расман тасдиқланди. Ҳудуд — Олмаота вилояти Жамбил тумани. Лойиҳани Хитой компанияси амалга оширади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54240314_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_023eaa656e1cfdaed278cbb33cd8a460.jpg
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов 26 январь куни иккинчи атом электр станциясини (АЭС) қуриш тўғрисидаги қарорни имзолади.Ҳужжатда “Иккинчи атом электр станцияси” (ядро қурилмаси) ҳамда уни қуриш ҳудуди сифатида Олмаота вилоятининг Жамбил тумани белгилангани қайд этилган. Қарор имзоланган кундан бошлаб кучга кирган.Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Олмаота вилоятининг Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистон тарихидаги биринчи АЭС қурилиши расман бошланган эди. Қурилиш ишлари Россиянинг “Росатом” компанияси томонидан олиб борилмоқда.2025 йил июнь ойида Қозоғистон Атом энергияси агентлиги иккинчи станцияни Хитой Миллий атом корпорацияси бошчилигидаги консорциум қуришини маълум қилган. Ушбу компания лойиҳа бўйича етакчи сифатида белгиланган.
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54240314_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b09d393fe6a4d3fe3faab1da35a4ef2f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Қозоғистон бош вазири Олжас Бектенов 26 январь куни иккинчи атом электр станциясини (АЭС) қуриш тўғрисидаги қарорни имзолади
Ҳужжатда “Иккинчи атом электр станцияси” (ядро қурилмаси) ҳамда уни қуриш ҳудуди сифатида Олмаота вилоятининг Жамбил тумани белгилангани қайд этилган. Қарор имзоланган кундан бошлаб кучга кирган.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Олмаота вилоятининг Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистон тарихидаги биринчи АЭС қурилиши расман бошланган эди. Қурилиш ишлари Россиянинг “Росатом” компанияси томонидан олиб борилмоқда.
2025 йил июнь ойида Қозоғистон Атом энергияси агентлиги иккинчи станцияни Хитой Миллий атом корпорацияси бошчилигидаги консорциум қуришини маълум қилган. Ушбу компания лойиҳа бўйича етакчи сифатида белгиланган.