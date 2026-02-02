https://sputniknews.uz/20260202/tashkent-toxtash-joy-ruxsatnoma-onlayn-55433328.html
Тошкентда уй яқинидаги пулли тўхташ жойидан фойдаланиш учун рухсатнома онлайн берилади
Тошкентда уй яқинидаги пулли тўхташ жойидан фойдаланиш учун рухсатнома онлайн берилади
Тошкентда резидентлик паркинг рухсатномаси my.gov.uz орқали бепул берилади. Амал қилиш муддати — 1 йил, бир хонадонга 2 тагача.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Тошкент шаҳри аҳолиси энди уйи яқинидаги пулли тўхташ жойларидан фойдаланиш учун резидентлик рухсатномасини онлайн ва мутлақо бепул расмийлаштириши мумкин. Хизмат my.gov.uz портали орқали кўрсатилади ва ҳеч қандай тўлов ундирилмайди.Рухсатномани олиш учун my.gov.uz сайтига кириб, "Пойтахт паркинг резидентлик рухсатномаларини олиш" хизматини танлаш, сўралган маълумотларни киритиш ва ариза юбориш кифоя. Ариза кўриб чиқилиб, тасдиқлангандан сўнг рухсатномадан фойдаланиш мумкин.Рухсатнома 1 йил амал қилади. Битта хонадон манзили учун 2 тагача рухсатнома берилади.
Тошкент шаҳри аҳолиси энди уйи яқинидаги пулли тўхташ жойларидан фойдаланиш учун резидентлик рухсатномасини онлайн ва мутлақо бепул расмийлаштириши мумкин.
Хизмат my.gov.uz портали орқали кўрсатилади ва ҳеч қандай тўлов ундирилмайди.
Рухсатномани олиш учун my.gov.uz
сайтига кириб, "Пойтахт паркинг резидентлик рухсатномаларини олиш" хизматини танлаш, сўралган маълумотларни киритиш ва ариза юбориш кифоя. Ариза кўриб чиқилиб, тасдиқлангандан сўнг рухсатномадан фойдаланиш мумкин.
Рухсатнома 1 йил амал қилади. Битта хонадон манзили учун 2 тагача рухсатнома берилади.