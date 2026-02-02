https://sputniknews.uz/20260202/shaxmat-abdusattorov-golib-sindarov-ikkinchi-55420461.html
Энг нуфузли шахмат турнирида Нодирбек Абдусатторов ғолиб, Жавоҳир Синдаров — иккинчи
Энг нуфузли шахмат турнирида Нодирбек Абдусатторов ғолиб, Жавоҳир Синдаров — иккинчи
Sputnik Ўзбекистон
Нидерландиянинг Вейк-ан-Зее шаҳридаги “Tata Steel Chess 2026”да Нодирбек Абдусатторов 9 очко билан чемпион бўлди. Жавоҳир Синдаров 8,5 очко билан иккинчи. Икки гроссмейстер рейтингда катта ўсиш қайд этди.
2026-02-02T09:14+0500
2026-02-02T09:14+0500
2026-02-02T10:06+0500
ўзбекистон
чемпион
нодирбек абдусатторов
жавоҳир синдаров
спорт
шахмат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55419975_0:250:960:790_1920x0_80_0_0_b3b2224e546ecb058a6a73fff0e1b199.jpg
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. 16 январь-1 февраль кунлари Нидерландиянинг Вейк-ан-Зее шаҳрида ўтган нуфузли "Tata Steel Chess Tournament" мусобақасида Ўзбекистон шахматчилари тарихий натижа қайд этди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси матбуот хизмати хабар берди.“Masters” гуруҳида 9 очко тўплаган Нодирбек Абдусатторов турнир ғолибига айланди ва ушбу мусобақа тарихида чемпионликни қўлга киритган илк ўзбек шахматчиси бўлди.Турнир якунларига кўра, Абдусатторов онлайн рейтингда +19,5 пункт қўшиб, 2770 рейтинг билан жаҳоннинг кучли бешлигига кирди. Синдаров эса +19,4 очко билан 2745 рейтингга етиб, жаҳон рейтингида 11-ўринга кўтарилди.Шахматчилар 3 февраль куни Тошкент вақти билан соат 04:10 да Истанбул–Тошкент йўналишидаги HY-274 рейси билан Ўзбекистонга қайтиб келиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251222/uzbekistan-shaxmatchilar-jahon-chempionat-birinchi-54366898.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55419975_0:164:960:884_1920x0_80_0_0_386d38de497b7559432fa9f4492e767a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
нидерландия, вейк-ан-зее, tata steel chess, нодирбек абдусатторов, жавоҳир синдаров, ёрден ван фореест, рейтинг, шахмат, ўзбекистон
нидерландия, вейк-ан-зее, tata steel chess, нодирбек абдусатторов, жавоҳир синдаров, ёрден ван фореест, рейтинг, шахмат, ўзбекистон
Энг нуфузли шахмат турнирида Нодирбек Абдусатторов ғолиб, Жавоҳир Синдаров — иккинчи
09:14 02.02.2026 (янгиланди: 10:06 02.02.2026)
Мусобақа натижалари рейтингда ҳам акс этди: Абдусатторов 2770 баллга чиқиб, кучли бешликка яқинлашди. Синдаров 2745 рейтинг билан жаҳонда 11-поғонага кўтарилди.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
16 январь-1 февраль кунлари Нидерландиянинг Вейк-ан-Зее шаҳрида ўтган нуфузли "Tata Steel Chess Tournament" мусобақасида Ўзбекистон шахматчилари тарихий натижа қайд этди. Бу ҳақда Ўзбекистон шахмат федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
“Masters” гуруҳида 9 очко тўплаган Нодирбек Абдусатторов турнир ғолибига айланди ва ушбу мусобақа тарихида чемпионликни қўлга киритган илк ўзбек шахматчиси бўлди.
Яна бир ўзбекистонлик гроссмейстер — Жавоҳир Синдаров 8,5 очко билан мағлубиятсиз иккинчи ўринни эгаллади. Учинчи ўринни нидерландиялик Ёрден ван Фореест қўлга киритди.
Турнир якунларига кўра, Абдусатторов онлайн рейтингда +19,5 пункт қўшиб, 2770 рейтинг билан жаҳоннинг кучли бешлигига кирди. Синдаров эса +19,4 очко билан 2745 рейтингга етиб, жаҳон рейтингида 11-ўринга кўтарилди.
Шахматчилар 3 февраль куни Тошкент вақти билан соат 04:10 да Истанбул–Тошкент йўналишидаги HY-274 рейси билан Ўзбекистонга қайтиб келиши кутилмоқда.