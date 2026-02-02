https://sputniknews.uz/20260202/bukhara-surxondaryo-chiqindi-elektr-zavodlar-qurilish-55431030.html
Бухоро ва Сурхондарёда чиқиндидан электр ишлаб чиқарадиган заводлар қурилиши бошланди
Когон ва Ангорда чиқиндидан электр олиш заводлари қурилади. Қувват — 305 млн кВт/соат, инвестиция — 290 млн доллар.
2026-02-02T16:25+0500
ўзбекистон
жамият
электр энергияси
экология
қурилиш
корхона
бухоро вилояти
сурхондарё
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Бухоро ва Сурхондарё вилоятларида чиқиндиларни ёқиш орқали электр энергияси ишлаб чиқаришга қаратилган инвестиция лойиҳалари қурилишига тамал тоши қўйилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги матбуот хизмати хабар берди.Бухоро вилоятиХитойнинг "Wangneng Environment" компанияси иштирокида Когон тумани "Гулистон" МФЙ ҳудудида 140 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ҳисобига завод қурилади. Қуввати йилига 547,5 минг тонна қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш ва 230 млн кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаришни ташкил этади. Лойиҳа 150 та янги иш ўрни яратади.Сурхондарё вилоятиХитойнинг CHSET компанияси иштирокида Ангор тумани "Баҳор" МФЙ ҳудудида қиймати 150 млн доллар бўлган завод барпо этилади. Қуввати йилига 438 минг тонна чиқиндиларни қайта ишлаш ва 75 млн кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаришни ташкил этади. Бу ерда ҳам 150 та янги иш ўрни яратилади.
Янгиликлар
uz_UZ
Икки лойиҳанинг умумий қиймати 290 миллион долларни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Бухоро ва Сурхондарё вилоятларида чиқиндиларни ёқиш орқали электр энергияси ишлаб чиқаришга қаратилган инвестиция лойиҳалари қурилишига тамал тоши қўйилди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги матбуот хизмати хабар берди
Хитойнинг "Wangneng Environment" компанияси иштирокида Когон тумани "Гулистон" МФЙ ҳудудида 140 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестиция ҳисобига завод қурилади. Қуввати йилига 547,5 минг тонна қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш ва 230 млн кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаришни ташкил этади. Лойиҳа 150 та янги иш ўрни яратади.
Хитойнинг CHSET компанияси иштирокида Ангор тумани "Баҳор" МФЙ ҳудудида қиймати 150 млн доллар бўлган завод барпо этилади. Қуввати йилига 438 минг тонна чиқиндиларни қайта ишлаш ва 75 млн кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқаришни ташкил этади. Бу ерда ҳам 150 та янги иш ўрни яратилади.