Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди
Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди
Тошкентда чиқиндиларни ёқиш орқали муқобил энергия ишлаб чиқарадиган илк завод қурилди. Чилонзор туманидаги 16-шаҳар касалхонаси яқинида иш бошлаган завод бир суткада 20 соат давомида 6 тонна чиқиндини ёқиш қувватига эга бўлиб, амалда ҳар куни 3 тонна чиқинди қайта ишланмоқда. Йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 20 ГВт·с ни ташкил этади.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0f/51249496_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_fec5a497923958af4fd80ba6b24f2c21.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва айланма иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги матбуот хизмати хабар қилди.Пойтахтнинг Чилонзор туманидаги 16-шаҳар касалхонаси яқинида иш бошлаган завод бир суткада 20 соат давомида 6 тонна чиқиндини ёқиш қувватига эга бўлиб, амалда ҳар куни 3 тонна чиқинди қайта ишланмоқда. Йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 20 ГВт·с ни ташкил этади.Шунингдек, завод фаолиятининг илк босқичи – 2024-2025 йилларда 7 миллион доллар инвесторлар маблағига асосланиб, Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидан йилига 6 минг тонна тиббий чиқинди термал қайта ишланиши режалаштирилган.Таъкидланишича, яқин келажакда бу турдаги заводлар ТошМИ 2-шифохонаси (Олмазор тумани) ва СамПИ (Тошкент тумани) ҳудудларида ҳам қурилиши ўз ниҳоясига етказилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва айланма иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Пойтахтнинг Чилонзор туманидаги 16-шаҳар касалхонаси яқинида иш бошлаган завод бир суткада 20 соат давомида 6 тонна чиқиндини ёқиш қувватига эга бўлиб, амалда ҳар куни 3 тонна чиқинди қайта ишланмоқда. Йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 20 ГВт·с ни ташкил этади.
Шунингдек, завод фаолиятининг илк босқичи – 2024-2025 йилларда 7 миллион доллар инвесторлар маблағига асосланиб, Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидан йилига 6 минг тонна тиббий чиқинди термал қайта ишланиши режалаштирилган.
“Zero чиқиндилар” тамойилига асосланган иккинчи босқичда эса 2026-2030 йилларда 108 миллион доллар сармоя ҳисобига йилига 90 минг тонна чиқинди қайта ишланиб, 300 ГВт·с қувватли заводлар қурилиши режалаштирилган.
Таъкидланишича, яқин келажакда бу турдаги заводлар ТошМИ 2-шифохонаси (Олмазор тумани) ва СамПИ (Тошкент тумани) ҳудудларида ҳам қурилиши ўз ниҳоясига етказилади.
