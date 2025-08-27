https://sputniknews.uz/20250827/toshkent-chiqindilar-muqobil-issiqlik-zavod-51554025.html
Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди
Тошкентда чиқиндиларни ёқиш орқали муқобил энергия ишлаб чиқарадиган илк завод қурилди. Чилонзор туманидаги 16-шаҳар касалхонаси яқинида иш бошлаган завод бир суткада 20 соат давомида 6 тонна чиқиндини ёқиш қувватига эга бўлиб, амалда ҳар куни 3 тонна чиқинди қайта ишланмоқда. Йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 20 ГВт·с ни ташкил этади.
Пойтахтнинг Чилонзор туманидаги 16-шаҳар касалхонаси яқинида иш бошлаган завод бир суткада 20 соат давомида 6 тонна чиқиндини ёқиш қувватига эга бўлиб, амалда ҳар куни 3 тонна чиқинди қайта ишланмоқда. Йиллик ишлаб чиқариш қуввати эса 20 ГВт·с ни ташкил этади.Шунингдек, завод фаолиятининг илк босқичи – 2024-2025 йилларда 7 миллион доллар инвесторлар маблағига асосланиб, Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидан йилига 6 минг тонна тиббий чиқинди термал қайта ишланиши режалаштирилган.Таъкидланишича, яқин келажакда бу турдаги заводлар ТошМИ 2-шифохонаси (Олмазор тумани) ва СамПИ (Тошкент тумани) ҳудудларида ҳам қурилиши ўз ниҳоясига етказилади.
ўзбекистон
Янгиликлар
Эндиликда заводда ҳар куни 3 тонна тиббий чиқинди ёқилиб, йилига 20 ГВт·с иссиқлик энергияси ишлаб чиқарилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Тошкентда тиббий чиқиндилардан муқобил иссиқлик ишлаб чиқарувчи биринчи завод ишга тушди. Бу ҳақда Чиқиндиларни бошқариш ва айланма иқтисодиётни ривожлантириш агентлиги матбуот хизмати хабар қилди.
Шунингдек, завод фаолиятининг илк босқичи – 2024-2025 йилларда 7 миллион доллар инвесторлар маблағига асосланиб, Тошкент, Самарқанд ва Бухоро вилоятларидан йилига 6 минг тонна тиббий чиқинди термал қайта ишланиши режалаштирилган.
“Zero чиқиндилар” тамойилига асосланган иккинчи босқичда эса 2026-2030 йилларда 108 миллион доллар сармоя ҳисобига йилига 90 минг тонна чиқинди қайта ишланиб, 300 ГВт·с қувватли заводлар қурилиши режалаштирилган.
Таъкидланишича, яқин келажакда бу турдаги заводлар ТошМИ 2-шифохонаси (Олмазор тумани) ва СамПИ (Тошкент тумани) ҳудудларида ҳам қурилиши ўз ниҳоясига етказилади.