Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
РИА маълумотига кўра, HIMARS реактив тизимларини йўқотган УҚКнинг 27-артиллерия бригадаси Суми вилоятига кўчирилган ва ҳозир “Богдана” САУ билан жиҳозланган.
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Суми вилоятига HIMARS баравар ўт очиш реактив тизимларини йўқотган артиллерия бригадасини кўчирди. Бу ҳақда Россия куч тузилмалари вакиллари РИА Новости агентлигига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳозирда бригада Украинада ишлаб чиқарилган “Богдана” ўзиюрар артиллерия қуроллари билан жиҳозланган.
13:59 01.02.2026 (янгиланди: 14:01 01.02.2026)
Айтилишича, Суми вилоятига кўчирилган бўлинма аввал реактив артиллерия бригадаси бўлган, аммо барча “HIMARS”ларини йўқотгач, оддий артиллерия бригадаси сифатида қайта ташкил этилган.
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Суми вилоятига HIMARS баравар ўт очиш реактив тизимларини йўқотган артиллерия бригадасини кўчирди. Бу ҳақда Россия куч тузилмалари вакиллари РИА Новости агентлигига маълум қилди.

"Суми вилоятига УҚКнинг 27-алоҳида артиллерия бригадаси кўчирилди, у ўтган йил охирида "HIMARS"нинг барча реактив қурилмалари йўқолганидан кейин 27-реактив артиллерия бригадасидан қайта ташкил этилган эди," - деди агентлик суҳбатдоши.

Унинг сўзларига кўра, ҳозирда бригада Украинада ишлаб чиқарилган “Богдана” ўзиюрар артиллерия қуроллари билан жиҳозланган.
