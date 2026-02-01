https://sputniknews.uz/20260201/ukraine-himarslar-yoqotgan-brigada-sumi-tashlanish-55413993.html
Украина армияси барча "HIMARS"ларини йўқотган бригадасини Суми вилоятига ташлади
Украина армияси барча "HIMARS"ларини йўқотган бригадасини Суми вилоятига ташлади
Sputnik Ўзбекистон
РИА маълумотига кўра, HIMARS реактив тизимларини йўқотган УҚКнинг 27-артиллерия бригадаси Суми вилоятига кўчирилган ва ҳозир “Богдана” САУ билан жиҳозланган.
2026-02-01T13:59+0500
2026-02-01T13:59+0500
2026-02-01T14:01+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
қуролли кучлар
қурол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/06/30515341_0:86:1359:850_1920x0_80_0_0_04171ad5bc6a8314431c61fb3211730d.png
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Украина Қуролли кучлари Суми вилоятига HIMARS баравар ўт очиш реактив тизимларини йўқотган артиллерия бригадасини кўчирди. Бу ҳақда Россия куч тузилмалари вакиллари РИА Новости агентлигига маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ҳозирда бригада Украинада ишлаб чиқарилган “Богдана” ўзиюрар артиллерия қуроллари билан жиҳозланган.
https://sputniknews.uz/20251019/rossiya-himars-52822029.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/06/30515341_80:0:1280:900_1920x0_80_0_0_8ec1ca7a44b41fc32a326091224c0403.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
суми вилояти, уқк, himars, 27-артиллерия бригадаси, богдана сау, украина армияси, риа новости, артиллерия
суми вилояти, уқк, himars, 27-артиллерия бригадаси, богдана сау, украина армияси, риа новости, артиллерия
Украина армияси барча "HIMARS"ларини йўқотган бригадасини Суми вилоятига ташлади
13:59 01.02.2026 (янгиланди: 14:01 01.02.2026)
Айтилишича, Суми вилоятига кўчирилган бўлинма аввал реактив артиллерия бригадаси бўлган, аммо барча “HIMARS”ларини йўқотгач, оддий артиллерия бригадаси сифатида қайта ташкил этилган.
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари Суми вилоятига HIMARS баравар ўт очиш реактив тизимларини йўқотган артиллерия бригадасини кўчирди. Бу ҳақда Россия куч тузилмалари вакиллари РИА Новости агентлигига маълум қилди
.
"Суми вилоятига УҚКнинг 27-алоҳида артиллерия бригадаси кўчирилди, у ўтган йил охирида "HIMARS"нинг барча реактив қурилмалари йўқолганидан кейин 27-реактив артиллерия бригадасидан қайта ташкил этилган эди," - деди агентлик суҳбатдоши.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирда бригада Украинада ишлаб чиқарилган “Богдана” ўзиюрар артиллерия қуроллари билан жиҳозланган.