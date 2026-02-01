Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260201/trump-obama-qamoq-olinish-chaqiriq-55412697.html
Трамп АҚШ собиқ президенти Обамани дарҳол қамоққа олишга чақирди—The American Conservative
Трамп АҚШ собиқ президенти Обамани дарҳол қамоққа олишга чақирди—The American Conservative
Sputnik Ўзбекистон
Трамп Truth Social’даги постида Обамани 2016 йилги сайловлар даврида давлат тўнтаришига уринишда айблаб, уни ҳибсга олишга чақирди.
2026-02-01T11:50+0500
2026-02-01T11:55+0500
дунё янгиликлари
дунёда
сиёсат
сайловлар
дональд трамп
барак обама
қамоқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36837505_0:0:2722:1532_1920x0_80_0_0_36c8d4385f5d973d1c12061f4b8a8daa.jpg
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social саҳифасида собиқ президент Барак Обамани ҳибсга олишга чақирди. Бу ҳақда The American Conservative нашри хабар берди.Нашр ёзишича, Трамп постида Обамани 2016 йилги сайловлар даврида “давлат тўнтаришига уриниш”да айблаган ва Миллий разведка директори Тулси Габбард томонидан “Russiagate” ишига оид ҳужжатлар эълон қилинганини тилга олган.Трампнинг баёнотига кўра, Габбард эълон қилган ушбу ҳужжатлар Обама Марказий разведка бошқармаси агентларига Трамп ҳақида сохта разведка маълумотлари тайёрлашни шахсан топширганини кўрсатади. Унинг таъкидлашича, бу ҳаракат америкаликларнинг демократияга ва унинг 2016 йилги ғалабасига бўлган ишончини сусайтиришга қаратилган бўлган.Трамп постида шундай дейилади:Нашр таъкидлашича, бу чақириқ ФБР томонидан Жоржия штатидаги Фултон округи сайлов идорасидан 2020 йилги сайловларга оид ҳужжатлар олиб қўйилгани ҳақидаги хабарлардан сўнг янграган. Ушбу жараёнда Габбард ва ФБР раҳбарияти вакиллари иштирок этгани айтилмоқда.Ҳозирча Обама томонидан мазкур баёнотларга расмий муносабат билдирилмаган.Маълумот учун, “Russiagate” — 2016 йилги АҚШ сайловларига Россия аралашгани ҳақидаги даъволар билан боғлиқ сиёсий можаро номи. Айрим сиёсатчилар ва таҳлилчилар буни тасдиқланмаган айбловлар ва сохта маълумотларга таянган кампания, деб баҳолайди.
https://sputniknews.uz/20260125/kreml-mabuot-kotib-intervyu-55255140.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36837505_0:0:2722:2042_1920x0_80_0_0_a3f7ffe35cd39d84f608913cb2d96295.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дональд трамп, барак обама, truth social, the american conservative, russiagate, тулси габбард, фбр, 2020 сайлов, фултон округи, ақш сиёсати
дональд трамп, барак обама, truth social, the american conservative, russiagate, тулси габбард, фбр, 2020 сайлов, фултон округи, ақш сиёсати

Трамп АҚШ собиқ президенти Обамани дарҳол қамоққа олишга чақирди—The American Conservative

11:50 01.02.2026 (янгиланди: 11:55 01.02.2026)
© Sputnik / Стрингер / Медиабанкка ўтишИнаугурация 45-го президента США Дональда Трампа
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.02.2026
© Sputnik / Стрингер
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Трамп иддаосига кўра, Обама 2016 йилги АҚШ сайловларига Россия аралашуви ҳақидаги сохта ҳужжатлар тайёрлашни разведка хизматига топширган. Шу даъво ортидан у Обамани қамоққа олишга чақирган
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Truth Social саҳифасида собиқ президент Барак Обамани ҳибсга олишга чақирди. Бу ҳақда The American Conservative нашри хабар берди.
Нашр ёзишича, Трамп постида Обамани 2016 йилги сайловлар даврида “давлат тўнтаришига уриниш”да айблаган ва Миллий разведка директори Тулси Габбард томонидан “Russiagate” ишига оид ҳужжатлар эълон қилинганини тилга олган.
Трампнинг баёнотига кўра, Габбард эълон қилган ушбу ҳужжатлар Обама Марказий разведка бошқармаси агентларига Трамп ҳақида сохта разведка маълумотлари тайёрлашни шахсан топширганини кўрсатади. Унинг таъкидлашича, бу ҳаракат америкаликларнинг демократияга ва унинг 2016 йилги ғалабасига бўлган ишончини сусайтиришга қаратилган бўлган.
Трамп постида шундай дейилади:
Бу Барак Ҳусайн Обама ва унинг ҳамтовоқларининг давлат тўнтаришига уриниши эди… Жесси Уоттерс айтганидек, “Бу йигитларга нима бўлса ҳам, бу қасос эмас… бу жавобгарлик. Одамлар бунинг бадалини тўлайдиган вақт келди.” ОБАМАНИ ҲОЗИРОҚ ҚАМОҚҚА ОЛИНГ!
Нашр таъкидлашича, бу чақириқ ФБР томонидан Жоржия штатидаги Фултон округи сайлов идорасидан 2020 йилги сайловларга оид ҳужжатлар олиб қўйилгани ҳақидаги хабарлардан сўнг янграган. Ушбу жараёнда Габбард ва ФБР раҳбарияти вакиллари иштирок этгани айтилмоқда.
Ҳозирча Обама томонидан мазкур баёнотларга расмий муносабат билдирилмаган.
Маълумот учун, “Russiagate” — 2016 йилги АҚШ сайловларига Россия аралашгани ҳақидаги даъволар билан боғлиқ сиёсий можаро номи. Айрим сиёсатчилар ва таҳлилчилар буни тасдиқланмаган айбловлар ва сохта маълумотларга таянган кампания, деб баҳолайди.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп куч орқали иш кўради, эгилганлар яна эгилаверади — Кремль матбуот котиби интервьюси
25 Январ, 19:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0