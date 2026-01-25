Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260125/kreml-mabuot-kotib-intervyu-55255140.html
Трамп куч орқали иш кўради, эгилганлар яна эгилаверади — Кремль матбуот котиби интервьюси
Трамп куч орқали иш кўради, эгилганлар яна эгилаверади — Кремль матбуот котиби интервьюси
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Трампнинг сиёсий услуби, Европа сиёсати, Украина можароси ва энергетика масалалари ҳақида баёнот берди.
2026-01-25T19:07+0500
2026-01-25T19:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
ақш
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/03/49689581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6094e5ed6c9fd6369bf62155d780f65.jpg
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Трамп барча масалаларни куч орқали ҳал қилиш тарафдори ва ким эгилса, яна эгилишда давом этаверади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати раҳбари Дмитрий Песков "Россия 1" телеканалига берган интервьюсида айтди.Песковнинг бошқа баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260120/crimea-trump-kyiv-lavrov-ukraine-bayonotlar-55064702.html
украина
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/03/49689581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7f56d8f600c9c8c6864ad3e4d00857a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
песков, трамп, европа, украина, россия, канада, каллас, энергетика, анкориж формуласи, гренландия
песков, трамп, европа, украина, россия, канада, каллас, энергетика, анкориж формуласи, гренландия

Трамп куч орқали иш кўради, эгилганлар яна эгилаверади — Кремль матбуот котиби интервьюси

19:07 25.01.2026 (янгиланди: 19:11 25.01.2026)
© РИА Новости / POOL / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Дмитрий Песков "Россия 1"га интервьюсида Трамп, Европа, Украина, Канада ва энергетика масалалари юзасидан бир қатор кескин баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Трамп барча масалаларни куч орқали ҳал қилиш тарафдори ва ким эгилса, яна эгилишда давом этаверади. Бу ҳақда Россия президенти матбуот хизмати раҳбари Дмитрий Песков "Россия 1" телеканалига берган интервьюсида айтди.
Песковнинг бошқа баёнотлари:
Бу ўзгаришларнинг барчаси (АҚШ ва Европа муносабатларида) эҳтимол, Европада ўнлаб йиллар давомида ҳукмронлик қилган ўша икки томонлама стандартлар ва иккиюзламачиликнинг натижасидир;
Трамп барча масалаларни куч орқали ҳал қилиш тарафдори. Ва ким эгилса, у яна эгилишда давом этаверади. Энг муҳими — Россия билан бундай қилмаслик;
Трамп — тажрибали сиёсатчи, у ўз ёндашувларини шафқатсиз, бешафқат бизнес тамойилларига асослайди;
Трамп Макрон билан ёзишмаларни (матнини -таҳр.) эълон қилгани фонида барча европаликлар том маънода оёққа турди. Аммо Макрон Путин билан суҳбатни эълон қилганида ҳеч ким оёққа турмади;
Трамп қўллайдиган усуллар бизнинг кўп қутбли дунё ҳақидаги ёндашувларимизга тўлиқ мос келмайди;
Трамп ўз манфаатларини, ва албатта, биринчи навбатда, ўз мамлакати манфаатларини ҳимоя қилади;
АҚШ Украина масаласида шошилмоқда, уларни тушуниш мумкин;
Путин жиддий музокаралар бўлаётган вақтга эътибор бермайди" (Кремлда Уиткофф билан кечги музокаралар ҳақида);
Украинанинг ҳудудий масаласи бўйича “Анкориж формуласи”ни амалга ошириш музокаралар жараёнини тез суръатларда илгари суриш имконини беради;
Канада бош вазири АҚШ ҳақидаги баёнотларидан сўнг дарҳол “Тинчлик кенгаши”га аъзо бўлиш таклифидан маҳрум этилди;
Канадани мамлакат бош вазирининг АҚШ ҳақидаги баёнотидан сўнг катта бош оғриғи кутиши мумкин;
Биз бошиданоқ олдинда жуда қийин ва узоқ йўл борлигини айтганмиз. Бу тез йўл эмас (Украина можароси ечими ҳақида);
Россия ҳарбийлари Гренландияда “олтин гумбаз” ракетага қарши мудофаа (ПРО) тизими пайдо бўлиши мумкинлиги ҳақидаги режаларни диққат билан таҳлил қилади;
Киев режими берувчининг қўлини тишлашга тайёр" (Зеленскийнинг Европани танқидлагани ҳақида);
Афсуски, Европа ҳокимият тепасида турган сиёсатчиларнинг айнимоқда. Бундан бутун халқаро муносабатлар тизими азият чекмоқда. Улар билимсиз;
На Россия, на АҚШ Каллас (ЕИ ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича олий вакили) билан ҳеч қачон ҳеч нарсани муҳокама қилмайди, унинг кетишини кутиш керак;
Европа ўз қўли билан Россия билан энергетика соҳасида ҳамкорликдан воз кечиб, ўзига тузоқ қўйди;
Биз кескин жаҳон рақобати шароитида ишладик. Ҳозир эса улар (европаликлар) онгли равишда дунёдаги асосий сотувчилардан биридан воз кечганларидан сўнг, шартларни белгилайдиган бошқа асосий сотувчига қарам бўлиб қолишди;
Россияга қарамлик аслида шартли эди, бу ўзаро боғлиқлик эди. Биз сотувчи сифатида уларга боғлиқ эдик, улар харидор сифатида бизга боғлиқ эди.
Предложения об урегулировании на Украине, которые нацелены на сохранение киевского режима, абсолютно неприемлемы для России - Лавров - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Киев режимини қайта қуроллантиришга йўл қўйилмайди — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари
20 Январ, 18:40
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0