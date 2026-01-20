Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260120/crimea-trump-kyiv-lavrov-ukraine-bayonotlar-55064702.html
Қрим, Трамп тинчлик ҳаракатлари ва Киев режими — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари
Қрим, Трамп тинчлик ҳаракатлари ва Киев режими — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган матбуот анжуманида Украина можароси бўйича асосий баёнотларини билдирди.
2026-01-20T18:40+0500
2026-01-20T18:40+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дональд трамп
қрим
европа иттифоқи
владимир зеленский
сергей лавров
россия тив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e85e6c7ae438ce8891594424f4b668b.jpg
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган анъанавий катта матбуот анжуманини ўтказди.Қуйида матбуот анжуманида Украина можароси бўйича билдирилган асосий баёнотлар келтирилади:
https://sputniknews.uz/20260120/matbuot-anjuman-lavrov-bayonotlar-55064054.html
қрим
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_faf9ca644efb8267c82e5c9aead3a46a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, сергей лавров, россия тив, матбуот анжумани, украина можароси, украина инқирози, россия–ғарб муносабатлари, европа иттифоқи, трамп маъмурияти, зеленский, қрим, гренландия
россия, сергей лавров, россия тив, матбуот анжумани, украина можароси, украина инқирози, россия–ғарб муносабатлари, европа иттифоқи, трамп маъмурияти, зеленский, қрим, гренландия

Қрим, Трамп тинчлик ҳаракатлари ва Киев режими — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари

18:40 20.01.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков / Медиабанкка ўтишIII Минская международная конференция по евразийской безопасности
III Минская международная конференция по евразийской безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2026
© Sputnik / Кирилл Зыков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган матбуот анжуманида Украина можаросига оид қатор баёнотлар билан чиқди
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган анъанавий катта матбуот анжуманини ўтказди.
Қуйида матбуот анжуманида Украина можароси бўйича билдирилган асосий баёнотлар келтирилади:
Қрим Россия хавфсизлиги учун АҚШ учун Гренландия қанчалик муҳим бўлса, шунчалик аҳамиятли.
Россия Украина инқирозини дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори.
Россия томонидан Украина инқирозини ҳал қилиш учун доимо яхши ният мавжуд бўлган, бироқ Ғарб келишувларни бузишга уриниб келган.
Европа давлатлари Трампни Украина бўйича позициясини ўзгартиришга ишонтиришга ҳаракат қилмоқда ва Россия билан урушга жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
Трамп маъмурияти Украина инқирозининг бирламчи сабабларини ҳал қилиш зарурлигини ҳисобга олган таклифлар илгари сурган.
Трампнинг Украина бўйича ғоялари "европа элитаси" томонидан барбод қилинмоқда.
Зеленский ва Европа АҚШга Украинада вақтинчалик ярашув ғоясини мажбурлаб қабул қилдиришга уринаяпти.
Россия Киев режимини қайта қуроллантиришга йўл қўймайди.
Украина фронтда ҳам, сиёсий жиҳатдан ҳам оғир аҳволда.
Ҳозирги Киев режими — нацист, буни унутмаслик керак.
Европа Иттифоқининг хавфсизлик кафолатлари фақат ҳозирги Киев режими учун мўлжалланган.
Европа Украина инқирозини тартибга солиш учун барча имкониятларини қўлдан бой берди.
Украина бўйича келишувда Киев режимини сақлаб қолиш Россия учун қабул қилиб бўлмайди.
III Минская международная конференция по евразийской безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.01.2026
НАТО ёпилиши, “буюкмас” Британия, АҚШ космос қуроли — матбуот анжуманида Лавров баёнотлари
18:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0