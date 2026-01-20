Қрим, Трамп тинчлик ҳаракатлари ва Киев режими — Лавровнинг Украина бўйича баёнотлари
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган матбуот анжуманида Украина можаросига оид қатор баёнотлар билан чиқди
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия ТИВнинг 2025 йилдаги фаолияти якунларига бағишланган анъанавий катта матбуот анжуманини ўтказди.
Қуйида матбуот анжуманида Украина можароси бўйича билдирилган асосий баёнотлар келтирилади:
Қрим Россия хавфсизлиги учун АҚШ учун Гренландия қанчалик муҳим бўлса, шунчалик аҳамиятли.
Россия Украина инқирозини дипломатик йўл билан ҳал қилиш тарафдори.
Россия томонидан Украина инқирозини ҳал қилиш учун доимо яхши ният мавжуд бўлган, бироқ Ғарб келишувларни бузишга уриниб келган.
Европа давлатлари Трампни Украина бўйича позициясини ўзгартиришга ишонтиришга ҳаракат қилмоқда ва Россия билан урушга жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
Трамп маъмурияти Украина инқирозининг бирламчи сабабларини ҳал қилиш зарурлигини ҳисобга олган таклифлар илгари сурган.
Трампнинг Украина бўйича ғоялари "европа элитаси" томонидан барбод қилинмоқда.
Зеленский ва Европа АҚШга Украинада вақтинчалик ярашув ғоясини мажбурлаб қабул қилдиришга уринаяпти.
Россия Киев режимини қайта қуроллантиришга йўл қўймайди.
Украина фронтда ҳам, сиёсий жиҳатдан ҳам оғир аҳволда.
Ҳозирги Киев режими — нацист, буни унутмаслик керак.
Европа Иттифоқининг хавфсизлик кафолатлари фақат ҳозирги Киев режими учун мўлжалланган.
Европа Украина инқирозини тартибга солиш учун барча имкониятларини қўлдан бой берди.
Украина бўйича келишувда Киев режимини сақлаб қолиш Россия учун қабул қилиб бўлмайди.