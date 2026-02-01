https://sputniknews.uz/20260201/iran-vaziyat-bayonotlar-55417414.html
Минтақавий уруш, Ливия сценарийси, “террорчи армиялар”—Эрон атрофидаги вазият ва баёнотлар
Минтақавий уруш, Ливия сценарийси, "террорчи армиялар"—Эрон атрофидаги вазият ва баёнотлар
Эрон олий раҳбари АҚШни уруш оқибатлари ҳақида огоҳлантирди. ЕИнинг КИРИ бўйича қарори ортидан Теҳрон Европа армияларини “террорчи” деб эълон қилди, Вашингтон эса эҳтиёткор позицияни билдирмоқда.
2026-02-01T18:23+0500
2026-02-01T18:23+0500
2026-02-01T18:28+0500
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Яқин Шарқ атрофидаги кескин сиёсий баёнотлар фонида Эроннинг Европа Иттифоқи ва АҚШ билан муносабатлари янада таранглашди.Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг айтишича, агар АҚШ уруш бошласа, бу сафар уруш минтақавий миқёс касб этади.Бу баёнот Европа Иттифоқи томонидан Эроннинг 15 нафар мансабдори ва олтита юридик шахсига нисбатан санкциялар жорий этилгани ортидан янгради. ЕИ дипломатияси раҳбари Кая Калласнинг маълум қилишича, иттифоқ Эрон Қуролли кучлари исломий инқилоб гвардиясини террорчилик ташкилотлари рўйхатига киритишга қарор қилган.Бунга жавобан Эрон парламенти ЕИга аъзо давлатлар қуролли кучларини террорчи ташкилотлар деб тан олди.Шунингдек, парламент президиуми аъзоси Алиризо Салимий Европа давлатларининг ҳарбий атташелари Эрон ҳудудини тез орада тарк этиши кераклигини билдирди.Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Аракчи ЕИ стратегик хатога йўл қўяётганини айтган бўлса, ислом республикаси Қуролли кучлари бош штаби бу қарор учун жавобгарлик Европа сиёсатчилари зиммасига тушишини таъкидлади.Шу фонда АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Меттю Уитакер Вашингтон Эрон билан муносабатларда "Ливия сценарийси"ни такрорлашни истамаслигини билдирди.Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп "улкан армада" Эрон томон йўл олаётганини айтиб, Теҳрон музокаралар столига ўтиришига умид билдирган эди. У, шунингдек, 2025 йил июнь ойида АҚШнинг "Midnight Hammer" операцияси доирасида Эрон ядровий объектларига зарба берилганини эслатиб, "кейинги ҳужум бундан ҳам оғирроқ бўлиши мумкин"лигини таъкидлаган.
https://sputniknews.uz/20260131/tramp-eronga-qarshi-tezkor-operatsiya-otkazmoqchi-55398138.html
Минтақавий уруш, Ливия сценарийси, “террорчи армиялар”—Эрон атрофидаги вазият ва баёнотлар
18:23 01.02.2026 (янгиланди: 18:28 01.02.2026)
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Яқин Шарқ атрофидаги кескин сиёсий баёнотлар фонида Эроннинг Европа Иттифоқи ва АҚШ билан муносабатлари янада таранглашди
.
Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг айтишича, агар АҚШ уруш бошласа, бу сафар уруш минтақавий миқёс касб этади.
"АҚШ шуни билиши керакки, агар улар уруш бошласа, бу сафар уруш минтақавий миқёсга эга бўлади", — деди Хоманаий.
Бу баёнот Европа Иттифоқи томонидан Эроннинг 15 нафар мансабдори ва олтита юридик шахсига нисбатан санкциялар жорий этилгани ортидан янгради. ЕИ дипломатияси раҳбари Кая Калласнинг маълум қилишича, иттифоқ Эрон Қуролли кучлари исломий инқилоб гвардиясини террорчилик ташкилотлари рўйхатига киритишга қарор қилган.
Бунга жавобан Эрон парламенти ЕИга аъзо давлатлар қуролли кучларини террорчи ташкилотлар деб тан олди.
Шунингдек, парламент президиуми аъзоси Алиризо Салимий Европа давлатларининг ҳарбий атташелари Эрон ҳудудини тез орада тарк этиши кераклигини билдирди.
"Элчихоналаримизда жойлашган Европа давлатларининг ҳарбий атташелари мамлакат ҳудудини тарк этиши керак. Террорчиларни мамлакатда қолдириш амалдаги қонунга зид", — деди Салимий.
Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Аракчи ЕИ стратегик хатога йўл қўяётганини айтган бўлса, ислом республикаси Қуролли кучлари бош штаби бу қарор учун жавобгарлик Европа сиёсатчилари зиммасига тушишини таъкидлади.
Шу фонда АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Меттю Уитакер Вашингтон Эрон билан муносабатларда "Ливия сценарийси"ни такрорлашни истамаслигини билдирди.
"Биз Эрон каби давлатни Ливияда Обама маъмурияти даврида Муаммар Қаззофий ағдарилганидагидек беқарорлаштиришни истамаймиз. Ўшанда ҳокимият алмашгандан кейинги давр учун аниқ режа йўқ эди. Шунинг учун куч ишлатишда эҳтиёткор бўлишимизга тўғри келади. Аммо, яна бир бор айтаман, тўп улар томонида ва президент Дональд Трамп уларга нисбатан сабрли бўлмайди", — деди у Fox News телеканалига берган интервьюсида.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп "улкан армада" Эрон томон йўл олаётганини айтиб, Теҳрон музокаралар столига ўтиришига умид билдирган эди. У, шунингдек, 2025 йил июнь ойида АҚШнинг "Midnight Hammer" операцияси доирасида Эрон ядровий объектларига зарба берилганини эслатиб, "кейинги ҳужум бундан ҳам оғирроқ бўлиши мумкин"лигини таъкидлаган.