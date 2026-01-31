Трамп Эронга қарши тезкор операция ўтказмоқчи - ОАВ
13:00 31.01.2026 (янгиланди: 13:07 31.01.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишДональд Трамп заявил, что реальное воздействие американских санкций на Россию проявится через полгода
© telegram sputnikuzbekistan/
Oбуна бўлиш
АҚШ президенти ўзининг стратегик ҳисоб-китобларини очиқ эълон қилишдан воз кечмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. АҚШ президенти Доналд Трамп Эронга қарши ҳарбий кампания тез суръатларда Ўтказиш, ҳудудда катта қарама-қаршиликка йўл қўймасдан мақсадларига эришишни хоҳлайди, деб хабар беради WSJ ўз манбаларга таяниб.
"Расмийларнинг таъкидлашича, Трамп маслаҳатчиларидан Яқин Шарқда узоқ давом этадиган урушга олиб келмайдиган тезкор ва ҳал қилувчи ҳужум учун вариантларни сўраган", - деб хабар беради нашр.
Манбаларнинг таъкидлашича, идеал вариант режимга шунчалик қаттиқ зарба беришки, у АҚШнинг ядровий талабларига бўйсунишдан ва мухолифатчиларни озод қилишдан бошқа чораси қолмаслиги керак.
АҚШ маъмурияти, хусусан, Эрон режимини ағдаришга олиб келадиган ҳаво ҳужуми кампаниясини муҳокама қилмоқда. Расмийлар Эроннинг ядровий дастурига ёки ракета арсеналига зарба бериш, ҳукуматни ағдаришга уриниш ёки учала ёндашувнинг комбинациясини муҳокама қилмоқдалар.
Оқ уй ва Пентагон бир қатор мумкин бўлган ҳаракатлар режасини ишлаб чиқдилар. Катта операция режаси Эрон ҳукумати ва Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси нишонларини кенг кўламли бомбардимон қилишни кўзда тутади.
Кичик зарбалар варианти эса рамзий нишонларга зарбалар бериш, агар Эрон Трамп билан муросага келмаса, зарбаларни кенгайтириш имкониятини сақлаб қолиш.
Кичик зарбалар варианти эса рамзий нишонларга зарбалар бериш, агар Эрон Трамп билан муросага келмаса, зарбаларни кенгайтириш имкониятини сақлаб қолиш.
Шу билан бирга, Теҳронни ён беришга кўндириш учун фақат ҳарбий куч ишлатиш билан таҳдид қилиш ғояси ҳам кўриб чиқилмоқда.
"Маъмуриятнинг юқори лавозимли амалдори Трамп Эрон ядровий қуролга эга бўлмаслигини қатъий эълон қилсада, президент ўзининг стратегик мақсадлари ва ҳарбий режасини сир сақлаш учун атайлаб ноаниқликни сақлаётганини айтди", деб хабар беради газета.
Чоршанба куни Трамп агар Теҳрон Вашингтон билан ядровий дастури бўйича келишувга эриша олмаса, АҚШ ҳарбийлари Эронга ўтган ёзга қараганда кўпроқ вайронкор зарба беришга тайёр эканлигини айтди. АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Вашингтоннинг Эронга қарши профилактик зарба бериш эҳтимолини истисно қилмади.
Эрон АҚШнинг ҳар қандай ҳаракатига жавоб беришга тайёрлигини билдирди. Хусусан, Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси Эрон қуролли кучларининг ҳар қандай можаро сценарийси учун фавқулодда режалари борлигини таъкидлади. Жума куни Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Арагчи Теҳрон АҚШ билан музокаралар олиб боришга тайёрлигини, аммо бу алоқалар мазмунли бўлсагина, айтди.