Электрон савдо, божхона тариф, транспорт йўлаклар —ЕИК кенгашида нималар муҳокама қилинди

2026-02-01T15:58+0500
2026-02-01T15:58+0500
2026-02-01T15:59+0500
Янгиликлар
15:58 01.02.2026 (янгиланди: 15:59 01.02.2026)
ТОШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. 30 январь куни Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси ҳамда Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Россия ҳукуматлари раҳбар ўринбосарлари иштирокида ЕИК кенгаши йиғилиши бўлиб ўтди.
ЕИК кенгаши Евроосиё транспорт йўлакларини ривожлантириш мониторинги натижалари ва саноат кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш механизмининг дастлабки натижаларини кўриб чиқди.
Йиғилишда божхона тарифини тартибга солиш бўйича бир қатор қарорлар қабул қилинди. Хусусан, чарм-пойабзал саноати учун мўлжалланган айрим товарлар, данакли экинлар турлари, қорамол гўшти, шакарқамиш хомашёси, какао пастаси ва какао мойига тариф имтиёзлари жорий этилди.
Шунингдек, божхона қонунчилигини бузганлик учун жиноий ва маъмурий жавобгарликка оид шартномага ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги баённома лойиҳаси маъқулланди.
ЕОИИ божхона ҳудудида фитосанитар назорат тартибига ўзгартиш киритилди. Энди маҳсулот олувчилар ҳақида била туриб нотўғри маълумот бериб келаётган ариза берувчиларга мувофиқлик сертификати берилмайди. Бундай рад этиш 60 кун амал қилади ва бу ишончсиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етказиб берувчиларини бозордан чиқаришга хизмат қилади.
Бундан ташқари, ЕОИИ доирасида электрон савдода товарларни бошқа аъзо давлат ҳудудидаги омборларга етказиб беришда ҚҚС ва маъмурий тартиблар масалалари муҳокама қилинди.
ЕОИИга аъзо давлатлар томонидан агросаноат мажмуасида қўшма кооперация лойиҳаларини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича шартномага ўзгартиш киритиш тўғрисидаги баённома ҳам маъқулланди.