ЕОИИда товарларни кузатиш механизми қўлланадиган маиший техника маълум бўлди

Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши 1 сентябрдан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудига олиб кириладиган товарларни кузатиш механизми қўлланадиган маиший техника рўйхатини тасдиқлади. Тегишли қарор ЕОИИнинг ҳуқуқий порталида эълон қилинган.Шу санадан бошлаб доимий равишда қуйидагилар кузатилади: маиший совуткич ва музлаткичлар; кир ювиш машиналари, маиший ёки кир ювиш, жумладан, сиқиш мосламаси билан жиҳозланган машиналар; телевизион алоқа учун қабул қилувчи ускуналар, жумладан, эшиттириш радиоси ёки овоз ёки тасвирни ёзиб оладиган."Биз ҳалол тадбиркорлар адолатли рақобат шароитларига эга бўлган ягона, шаффоф ишбилармонлик муҳитини яратмоқдамиз. Истеъмолчилар учун бу биринчи навбатда сотиб олинган маҳсулотларнинг сифати ва хавфсизлиги кафолати. Тизим "кулранг" маҳсулотларга қарши самарали курашади ва бутун иттифоқнинг иқтисодий хавфсизлигини мустаҳкамлайди. Биз маиший техниканинг асосий тоифаларидан бошлаймиз, ушбу рўйхатни кенгайтиришни режалаштирмоқдамиз, бу бизнинг умумий бозоримизни янада маданиятли ва олдиндан айтиб бўладиган қилади", - деди ЕИКнинг иқтисод ва молиявий сиёсат бўйича вазири Бахит Султанов.
Доимий равишда маиший совуткич ва музлаткичлар, кир ювиш машиналари ҳам кузатилади.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) кенгаши 1 сентябрдан Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ҳудудига олиб кириладиган товарларни кузатиш механизми қўлланадиган маиший техника рўйхатини тасдиқлади. Тегишли қарор ЕОИИнинг ҳуқуқий порталида эълон қилинган.
Шу санадан бошлаб доимий равишда қуйидагилар кузатилади: маиший совуткич ва музлаткичлар; кир ювиш машиналари, маиший ёки кир ювиш, жумладан, сиқиш мосламаси билан жиҳозланган машиналар; телевизион алоқа учун қабул қилувчи ускуналар, жумладан, эшиттириш радиоси ёки овоз ёки тасвирни ёзиб оладиган.
“Биз ҳалол тадбиркорлар адолатли рақобат шароитларига эга бўлган ягона, шаффоф ишбилармонлик муҳитини яратмоқдамиз. Истеъмолчилар учун бу биринчи навбатда сотиб олинган маҳсулотларнинг сифати ва хавфсизлиги кафолати. Тизим "кулранг" маҳсулотларга қарши самарали курашади ва бутун иттифоқнинг иқтисодий хавфсизлигини мустаҳкамлайди. Биз маиший техниканинг асосий тоифаларидан бошлаймиз, ушбу рўйхатни кенгайтиришни режалаштирмоқдамиз, бу бизнинг умумий бозоримизни янада маданиятли ва олдиндан айтиб бўладиган қилади”, - деди ЕИКнинг иқтисод ва молиявий сиёсат бўйича вазири Бахит Султанов.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

