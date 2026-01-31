https://sputniknews.uz/20260131/xorijiy-investitsiyalar-qaysi-hududlarga-koproq-kiritilmoqda-55398355.html
Хорижий инвестициялар қайси ҳудудларга кўпроқ киритилмоқда
ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. 2025 йилда Ўзбекистонда ўзлаштирилган хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми ўтган йилга нисбатан 24 фоизга ўсиб, 43,1 миллиард долларга етган.Энг йирик инвестор сифатида Хитой етакчилик қилмоқда — 15,5 миллиард доллар. Россия Ўзбекистонга 4,8 миллиард доллар сармоя киритиб, иккинчи йирик инвестор бўлди. Кучли учликдан эса Туркия ҳам ўрин олган — 2,6 миллиард доллар.Иқтисодий фаолият турлари бўйича энг кўп инвестицилар Ишлаб чиқариш саноати (33%), электр, газ билан таъминоти (17%), тоғ-кон саноати – (12%) ва қишлоқ хўжалигига (9,2%) киритилган. Ҳудудлар кесимида етакчилар Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти, Наманган ва Навоий вилоятлари бўлиб қолмоқда. Батафсил инфографикамизда танишинг.
