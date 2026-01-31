https://sputniknews.uz/20260131/2025-yilda-eng-kop-sodir-etilgan-jinoyat-turlari-malum-boldi-55394659.html
2025 йилда энг кўп содир этилган жиноят турлари маълум бўлди
2025 йилда энг кўп содир этилган жиноят турлари маълум бўлди
Йил давомида жами 18816 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган. 31.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-31T10:02+0500
2026-01-31T10:02+0500
2026-01-31T10:06+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51487672_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_dab6a7be3fbffa852e978711bf9ec373.jpg
ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Ўтган 2025 йил давомида Ўзбекистон жиноят ишлари бўйича судлари томонидан 63 177 та жиноят иши кўриб чиқилди.Шунингдек ўзлаштириш ва талон-торож қилиш, сохта ҳужжат тайёрлаш, қўшмачилик қилиш ёки фоҳишахона сақлаш, қасддан ўртача оғир шикаст етказишкаби жиноятлар ташкил этади.Жиноят ишларининг салмоқли қисми Тошкент шаҳри, Фарғона, Тошкент, Самарқанд ва Наманган вилоятларида кўрилди.Шунингдек, 15 992 нафар шахсга нисбатан дастлабки тергов органлари томонидан асоссиз равишда қўйилган моддалар айбловдан чиқариб ташланди ёки қайта малакаланди. 8085 шахс озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар тайинланиб суд залида озод қилинди.Жиноятлар сабабларини ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисида 45 323 та хусусий ажрим чиқарилиб, тегишлилиги бўйича юборилган.Ярашув институтининг самарали қўлланилиши натижасида 13 224 нафар шахс жиноий жавобгарликдан озод этилди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/19/51487672_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_0b0aa5d38bb63d2de671cdbe06305385.jpg
2025 йилда энг кўп содир этилган жиноят турлари маълум бўлди
10:02 31.01.2026 (янгиланди: 10:06 31.01.2026)
Йил давомида жами 18816 нафар шахсга озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган.
