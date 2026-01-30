Шавкат Мирзиёев Тошкентда Ислом Каримов ҳайкали пойига гулчамбар қўйди
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Маросимда Олий Мажлис палаталари, Президент администрацияси, ҳукумат ва жамоатчилик вакиллари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 30 январь куни Тошкент шаҳрида Ислом Каримов ҳайкали пойига гулчамбар қўйди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Қайд этилишича, Ўзбекистоннинг мустақил давлат сифатида шаклланиши, давлатчилик асосларининг барпо этилишида биринчи президент Ислом Каримовнинг хизматлари беқиёс экани чуқур ҳурмат ва эътироф билан ёдга олинади.
“Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев ташаббуси ва эътибори билан Биринчи Президентнинг хотираси абадийлаштирилди, Самарқандда унинг мақбараси барпо этилди. Ислом Каримов таваллуд топган 30 январь санасини нишонлаш эзгу анъанага айланди”, - дейилган хабарда.
Маросим давомида Қуръон тиловат қилиниб, дуо ўқилди. Биринчи Президентнинг Ватан манфаатлари йўлидаги фаолияти, инсоний фазилатлари ёдга олинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/7
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтган маросимда Олий Мажлис палаталари, Президент администрацияси ва ҳукумат вакиллари, илм-фан ва маданият намояндалари, жамоатчилик вакиллари иштирок этди.
Шунингдек, биринчи президентнинг Самарқанд ва Қарши шаҳарларидаги ҳайкаллари пойига ҳам гуллар қўйилиб, хотирасига эҳтиром кўрсатилди.
22 Март 2025, 17:40