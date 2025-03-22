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https://sputniknews.uz/20250322/prezident-shavkat-mirziyoev-islom-karimov-maqbarasi-48531904.html
Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди
Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд шаҳрига ташрифи якунида Ҳазрати Ҳизр мажмуасида бўлиб, Биринчи президент Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди
2025-03-22T17:40+0500
2025-03-22T17:40+0500
ўзбекистон
самарқанд
шавкат мирзиёев
ташриф
ислом каримов
ислом каримов қабри
туризм
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ТОШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд шаҳрига ташрифи якунида Ҳазрати Ҳизр мажмуасида бўлиб, Биринчи президент Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев, шунингдек, Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказига ташриф буюриб, олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари, яратилаётган шароитлар билан танишди.Президент хорижий делегациялар, икки томонлама учрашувлар учун қулайликларни ошириш бўйича тавсиялар берди. Шу ернинг ўзида Самарқанд вилояти ҳокими ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши юзасидан давлат раҳбарига ҳисобот берди.Жорий йилда Самарқандда йирик халқаро анжуманлар бўлиб ўтади. Бугунги кунда “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи” биринчи саммити ва Иқлим форуми, “Марказий Осиё – Кўрфаз араб давлатлари” саммити, ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясини ўтказишга қизғин тайёргарлик кўрилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250322/prezident-imom-buxoriy-maqbarasi-48529446.html
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президент шавкат мирзиёев ислом каримов мақбараси зиёрат
президент шавкат мирзиёев ислом каримов мақбараси зиёрат

Президент Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди

17:40 22.03.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев, шунингдек, “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказига ташриф буюриб, олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари, яратилаётган шароитлар билан танишди.
ТОШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Самарқанд шаҳрига ташрифи якунида Ҳазрати Ҳизр мажмуасида бўлиб, Биринчи президент Ислом Каримов мақбарасини зиёрат қилди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Марҳумларнинг яхшиликларини эслаш, қабристонларни ободонлаштириш халқимизнинг эзгу қадриятларидан. Ушбу мақбара ҳам президентимиз бошчилигида қурдирилган, азиз зиёратгоҳга айлантирилган. Муборак Рамазон ойида бундай эзгу амаллар барча жойларда ёрқин намоён бўлмоқда”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев, шунингдек, Самарқанддаги “Буюк ипак йўли” халқаро туризм марказига ташриф буюриб, олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари, яратилаётган шароитлар билан танишди.
Мажмуада хорижий делегациялар ва сайёҳларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, қулайликларни кенгайтиришга қаратилган муайян ишлар олиб борилмоқда, қатор янги объектлар қурилмоқда. Жумладан, марказ ҳудудида концерт зали барпо этилмоқда ва замонавий акустика ускуналари билан жиҳозланмоқда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент хорижий делегациялар, икки томонлама учрашувлар учун қулайликларни ошириш бўйича тавсиялар берди. Шу ернинг ўзида Самарқанд вилояти ҳокими ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши юзасидан давлат раҳбарига ҳисобот берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр Великий шелковый путь - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мемориальный комплекс Хазрати Хизр и международный туристический центр "Великий шелковый путь"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Жорий йилда Самарқандда йирик халқаро анжуманлар бўлиб ўтади. Бугунги кунда “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи” биринчи саммити ва Иқлим форуми, “Марказий Осиё – Кўрфаз араб давлатлари” саммити, ЮНЕСКО Бош конференциясининг 43-сессиясини ўтказишга қизғин тайёргарлик кўрилмоқда.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.03.2025
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