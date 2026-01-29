https://sputniknews.uz/20260129/talaba-yotoqxona-xarajatlar-qoplanish-55347806.html
Давлат айрим тоифадаги талабаларнинг ётоқхона харажатларини қоплаб беради
Ижтимоий реестрдаги оилалар талабалари учун давлат ОТМ ётоқхонасида яшаш харажатлари 12 ой давомида Давлат бюджети ҳисобидан қопланади.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ўзбекистонда Ижтимоий реестрга киритилган оилаларнинг талаба фарзандлари учун давлат ОТМлари талабалар турар жойларида яшаш харажатларини қоплаш тартиби жорий этилди. Ҳукумат қарори билан тегишли низом тасдиқланди.Ушбу имтиёз давлат ОТМларида кундузги таълимда ўқиётган талабаларга, грант ёки контракт асосида таҳсил олишидан қатъи назар, давлат бюджети ҳисобидан қўлланади.Талабалар турар жойига бундай талабалар устуворлик асосида, навбатсиз жойлаштирилади.Бунинг учун талаба ҳар ойнинг 7-санасига қадар ОТМ ректори (филиал директори) номига ариза беради ёки kontrakt.edu.uz орқали онлайн мурожаат қилади. Ариза ўқув йили давомида бир марта топширилади.Факультет масъуллари аризаларни 1 кун ичида комиссияга тақдим этади, комиссия эса яна 1 кун муддатда кўриб чиқиб, қарор қабул қилади.
Давлат айрим тоифадаги талабаларнинг ётоқхона харажатларини қоплаб беради
Бундай имтиёздан фақат кундузги таълим шаклида таҳсил олаётган талабалар фойдаланиши мумкин.
