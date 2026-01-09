https://sputniknews.uz/20260109/ehtiyojmand-oilalarga-12-trln-som-moddiy-yordam-berildi-54703722.html
Эҳтиёжманд оилаларга 1,2 трлн сўм моддий ёрдам берилди
Қиш мавсумида кам таъминланган оилаларнинг электр ва газ тўловлари учун компенсация тўловлари амалга оширилди.
Янгиликлар
10:13 09.01.2026 (янгиланди: 10:24 09.01.2026)
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Бир миллиондан ортиқ эҳтиёжманд оилаларга электр ва табиий газнинг ойлик базавий меъёрдан ортиқ тўловларни компенсация қилиш учун 1,2 трлн сўм моддий ёрдам тўлаб берилди, деб хабар қилмоқда Ижтимоий ҳимоя агентлиги.
2025 йилнинг ноябрь ойида 1 млн 161 мингдан ортиқ эҳтиёжманд-оилаларга 1,2 трлн сўм бир марталик моддий ёрдам тўлаб берилди, дейилади хабарда.
2025 йил 1 майдан бошлаб электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича базавий меъёридан ортиқ истеъмол қилган 562,9 минг нафар эҳтиёжманд оилага 41,6 млрд сўм компенсация пул тўловлари тўлаб берилди. Шундан, электр энергия учун 30,0 млрд сўм ва табиий газ учун эса 11,6 млрд сўм.
Маълумот учун, 2024-2025 йилги иситиш мавсумидаги электр энергияси ва табиий газ истеъмоли бўйича базавий меъёридан ортиқ истеъмол қилган 207 962 нафар эҳтиёжманд оилага 23,3 млрд сўм компенсация пуллари тўлаб берилган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда электр энергияси бўйича ойлик базавий меъёр 200 кВт, табиий газ бўйича 100 м3ни ташкил қилади. Лекин иситиш мавсумида (ноябрь-февраль ойларида) табиий газ учун базавий меёр 500 куб метргача оширилади.