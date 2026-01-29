Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260129/migrantlar-eaeu-ishlash-tibbiy-hujjat-55350641.html
Ўзбекистонлик мигрантларнинг EОИИда ишлаши учун тан олинган тиббий ҳужжатлари бўлиши лозим
Ўзбекистонлик мигрантларнинг EОИИда ишлаши учун тан олинган тиббий ҳужжатлари бўлиши лозим
Sputnik Ўзбекистон
Онишченко ЕОИИда ишлаш учун мигрантлар тиббий ҳужжатларининг ўзаро тан олиниши муҳимлигини айтди. Масала аста-секин ҳал этилмоқда.
2026-01-29T15:52+0500
2026-01-29T16:03+0500
ўзбекистон ва еоии
миграция
еоии
меҳнат ҳуқуқи
соғлиқ
тиббий кўрик
матбуот маркази видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55348222_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed5674a75c4ba717c243ef32f5edf494.jpg
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари ЕОИИ мамлакатларида ишлаши учун ушбу давлатларда тан олинадиган тиббий ҳужжатларга эга бўлиши керак. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот маркази иштирокида ўтказилган видеокўприкда маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, Иттифоқ мамлакатларининг ўзида ҳам тиббий ҳужжатларни ўзаро тан олиш билан боғлиқ қийинчиликлар ҳали ҳам мавжуд, бироқ бу масалалар аста-секин ҳал қилинмоқда, чунки интеграция миллий қонунчиликдан юқори турадиган ҳужжатлар асосида амалга оширилмоқда.Онишенконинг таъкидлашича, меҳнат миграциясига қўйиладиган талаблар тасодифий эмас — улар жаҳон стандартларига жавоб беради ва санитария-эпидемиологик хавфсизликни таъминлашга қаратилган. Шу билан бирга, ноқонуний миграция энг мураккаб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.У Россиядаги ўзбек диаспораларининг ролини алоҳида қайд этди. Унинг айтишича, бу маданият ва тилни сақлайдиган, муҳожирлар оилаларига ёрдам берадиган ва ватандошларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган қонуний ва обрўли жамоалардир.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
https://sputniknews.uz/20260108/russia-tibbiy-korik-bosh-tortish-deportatsiya-54696475.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55348222_407:0:1847:1080_1920x0_80_0_0_e6cbbe7d1d1bc2189fcd3efa8fa054d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, ўзбекистонлик мигрантлар, тиббий ҳужжатлар, геннадий онишченко, биохавфсизлик, меҳнат миграцияси, ўзбек диаспораси, санитария хавфсизлиги
еоии, ўзбекистонлик мигрантлар, тиббий ҳужжатлар, геннадий онишченко, биохавфсизлик, меҳнат миграцияси, ўзбек диаспораси, санитария хавфсизлиги

Ўзбекистонлик мигрантларнинг EОИИда ишлаши учун тан олинган тиббий ҳужжатлари бўлиши лозим

15:52 29.01.2026 (янгиланди: 16:03 29.01.2026)
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари ЕОИИда ишлаши учун тиббий ҳужжатларнинг ўзаро тан олиниши муҳим. Бу ҳақда Онишенко “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” видеокўпригида маълум қилди
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ўзбекистонлик меҳнат мигрантлари ЕОИИ мамлакатларида ишлаши учун ушбу давлатларда тан олинадиган тиббий ҳужжатларга эга бўлиши керак. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот маркази иштирокида ўтказилган видеокўприкда маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, Иттифоқ мамлакатларининг ўзида ҳам тиббий ҳужжатларни ўзаро тан олиш билан боғлиқ қийинчиликлар ҳали ҳам мавжуд, бироқ бу масалалар аста-секин ҳал қилинмоқда, чунки интеграция миллий қонунчиликдан юқори турадиган ҳужжатлар асосида амалга оширилмоқда.
Онишенконинг таъкидлашича, меҳнат миграциясига қўйиладиган талаблар тасодифий эмас — улар жаҳон стандартларига жавоб беради ва санитария-эпидемиологик хавфсизликни таъминлашга қаратилган. Шу билан бирга, ноқонуний миграция энг мураккаб мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.
У Россиядаги ўзбек диаспораларининг ролини алоҳида қайд этди. Унинг айтишича, бу маданият ва тилни сақлайдиган, муҳожирлар оилаларига ёрдам берадиган ва ватандошларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган қонуний ва обрўли жамоалардир.
“Жамоат ташкилотлари, ташқи ишлар вазирликлари ва ҳукуматлар орқали бу мавзу доимо диққат марказида”, — деди Онишенко.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Здание Государственной Думы РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.01.2026
Россияда тиббий кўрикдан бош тортган мигрантлар депортация қилиниши мумкин
8 Январ, 16:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0