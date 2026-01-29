Путин Ўзбекистондаги элчи Ерховни Невский ордени билан тақдирлади

https://sputniknews.uz/20260129/elchi-erxov-nevskiy-orden-taqdirlanish-55343623.html
Путин Ўзбекистондаги Россия элчиси Алексей Ерховни Александр Невский ордени билан тақдирлади. Фармон 28 январда эълон қилинди.
09:59 29.01.2026 (янгиланди: 10:14 29.01.2026)
Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси РФнинг ташқи сиёсатини амалга оширишга қўшган ҳиссаси ва кўп йиллик ҳалол дипломатик хизмати учун тақдирланган.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Россия президенти Владимир Путин мамлакатнинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерховни Александр Невский ордени билан тақдирлади. 28 январь куни имзоланган тегишли фармон Россия ҳуқуқий ахборот порталида эълон қилинди
"Россия Федерациясининг ташқи сиёсатини амалга оширишга қўшган ҳиссаси ва кўп йиллик ҳалол дипломатик хизмати учун Россия Федерациясининг Ўзбекистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Алексей Владимирович Ерхов Александр Невский ордени билан мукофотлансин", — дейилади ҳужжатда.
Маълумот учун, Россия қонунчилигига кўра Александр Невский ордени давлат хизматидаги кўп йиллик фидоий меҳнат, мамлакат мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, давлат қурилиши, иқтисодиёт, илм-фан, таълим ва ижтимоий соҳалардаги юқори ютуқлар, шунингдек жанговар шароитларда кўрсатилган алоҳида хизматлар учун берилади.
Алексей Ерхов 2025 йил сентябрдан буён Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси лавозимиўа ишлаб келмоқда. Бунга қадар у Россиянинг Туркиядаги элчиси бўлган.