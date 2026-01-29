Абитуриентларга янгилик: чет тилидан B1 сертификати ҳам имтиёз беради

https://sputniknews.uz/20260129/chet-til-sertifikat-imtiyoz-55351413.html
Фанлар мажмуасида чет тили фани мавжуд бўлган йўналишларда B1 сертификатга мазкур фан бўйича максимал баллнинг 75 фоизи берилади. B2 сертификат эгаларига эса максимал балл берилади. Илгари имтиёз учун B2 сертификат талаб қилинган.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Ўзбекистонда эндиликда абитуриентлар учун чет тили биринчи фан ҳисобланган йўналишларга киришда B1 даражадаги сертификат ҳам имтиёз беради. Бу бўйича ҳукумат қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.Янги тартибга кўра, фанлар мажмуасида чет тили биринчи фан сифатида белгиланган таълим йўналишларига қабул камида B1 даражадаги миллий ёки халқаро тан олинган сертификат асосида амалга оширилади.Шунингдек, фанлар мажмуасида чет тили мавжуд бўлган йўналишларда:Илгари эса мазкур йўналишларга қабул қилиш учун камида B2 даражадаги сертификат талаб этилар эди.
