Ўзбекистон ёшлари таълим олиш учун қаерга кўпроқ бормоқда

ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik.
ТОШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Ўзбекистонликлар таълим олиш учун энг кўп танлаётган давлатлар рейтингида Россия етакчи бўлди. Миллий статистика қўмитасига кўра, январь–ноябрь ойларида у ерга 6,2 минг нафар ўзбекистонлик ўқишга борган.Батафсил инфографикада.
Миллий статистика қўмитасига кўра, январь–ноябрь ойларида у ерга 6,2 минг нафар ўзбекистонлик ўқишга борган.
Батафсил инфографикада.