https://sputniknews.uz/20260128/suzish-havza-qurilish-xarajat-qoplanish-55336883.html
Сузиш ҳавзаси қурганларга харажатларининг ярми қоплаб берилади — янги қарор
Sputnik Ўзбекистон
Ҳудудларда бастлабки 100 та бассейн қурилиши харажатларининг 50 фоизигача, 100 млн сўмдан ошмаган қисми давлат томонидан қоплаб берилади.
ўзбекистон
жамият
қурилиш
субсидия
молиялаштириш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/795/50/7955054_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_41151b90d23cd790a21f4c3c5a689336.jpg
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Ҳудудларда қуриладиган дастлабки 100 та бассейн учун харажатларнинг 50 фоизигача, аммо 100 миллион сўмдан ошмаган қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли регламент тасдиқланди.Маблағлар 2026 йил 1 февралдан 2028 йил 1 январгача ажратилади.Талабгор қуйидаги шартларга жавоб бериши керак:Ариза Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали Туризм қўмитасига берилади.Қуйидаги ҳужжатлар талаб этилади:Қарор қабул қилинганидан сўнг 10 иш куни ичида маблағлар талабгор ҳисобварағига ўтказилади..
https://sputniknews.uz/20250816/ichimlik-suvi-subsidiya-51277560.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/795/50/7955054_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d7c298dcdc1578558c37fb9a4e4f06ec.jpg
бассейн қуриш, 100 млн сўм, харажат қоплаш, субсидия, туризм қўмитаси, яидхп, давлат хизматлари маркази
Ҳудудларда қуриладиган дастлабки 100 та бассейн учун харажатларнинг 50 фоизигача, аммо 100 миллион сўмдан ошмаган қисми давлат томонидан қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли регламент тасдиқланди
Маблағлар 2026 йил 1 февралдан 2028 йил 1 январгача ажратилади.
Талабгор қуйидаги шартларга жавоб бериши керак:
солиқ ва йиғимлар бўйича қарздорлиги бўлмаслиги;
қайта ташкил этиш ёки тугатиш жараёнида бўлмаслиги;
фаолияти вақтинча тўхтатилмаган бўлиши;
суд қарори билан тўловга қобилиятсиз деб топилмаган бўлиши.
Ариза Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП орқали Туризм қўмитасига берилади.
Қуйидаги ҳужжатлар талаб этилади:
сузиш ҳавзасининг лойиҳа ҳужжатлари нусхаси;
сузиш ҳавзасини қуриш ва ишга тушириш учун тузилган пудрат шартномаси нусхаси;
шартномага асосан тўлов амалга оширилганини тасдиқловчи электрон ҳужжат нусхалари.
Қарор қабул қилинганидан сўнг 10 иш куни ичида маблағлар талабгор ҳисобварағига ўтказилади..