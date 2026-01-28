https://sputniknews.uz/20260128/samarkand-futbol-akademiya-ochilish-55326377.html
Самарқанд вилоятида яна бир футбол академияси очилади
Самарқанд вилоятида яна бир футбол академияси очилади
Самарқанд вилояти Каттақўрғонда янги футбол академияси барпо этади. Лойиҳа қиймати — 20 млрд сўм, 8 ёш тоифаси учун инфратузилма яратилади.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарқанд вилоятида яна бир футбол академияси очилади. Ушбу академия Каттақўрғон шаҳрида барпо этилади.Қурилиш учун 20 миллиард сўм йўналтирилиши режалаштирилган. Лойиҳа доирасида 150 ўринли ўқув-маъмурий бино, 100 ўринли ётоқхона ва ошхона, универсал спорт зали, шунингдек, табиий ва сунъий қопламали иккита футбол майдони қурилади.Вилоят футбол академияси директори Илҳом Юнусовнинг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, янги мактабда нафақат Каттақўрғон, балки қўшни туманлар болалари ҳам ўқитилади.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Самарқанд вилоятида яна бир футбол академияси очилади. Ушбу академия Каттақўрғон шаҳрида барпо этилади.
Қурилиш учун 20 миллиард сўм йўналтирилиши режалаштирилган. Лойиҳа доирасида 150 ўринли ўқув-маъмурий бино, 100 ўринли ётоқхона ва ошхона, универсал спорт зали, шунингдек, табиий ва сунъий қопламали иккита футбол майдони қурилади.
Янги академияда ҳар бирида камида 25 нафар тарбияланувчи бўлган саккизта ёш тоифаси ташкил этилади.
Вилоят футбол академияси директори Илҳом Юнусовнинг Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилишича, янги мактабда нафақат Каттақўрғон, балки қўшни туманлар болалари ҳам ўқитилади.